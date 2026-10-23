Technologia niskotemperaturowej plazmy w chirurgii piersi. Nowe możliwości leczenia w lubelskim szpitalu

W Oddziale Chirurgii Piersi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie wdrożono nowoczesny system elektrochirurgiczny wykorzystujący technologię niskotemperaturowej plazmy. Rozwiązanie wspiera precyzyjne preparowanie tkanek i tamowanie krwawienia, ograniczając jednocześnie oddziaływanie termiczne na sąsiednie struktury.

Chirurgia onkologiczna piersi wymaga nie tylko skutecznego usunięcia zmiany chorobowej, ale również szczególnej ochrony zdrowych tkanek. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku delikatnych płatów skórnych, unaczynienia oraz kompleksu brodawka–otoczka, których zachowanie wpływa na gojenie i możliwości dalszego leczenia.

Wprowadzony w lubelskim szpitalu system wykorzystuje impulsy energii o częstotliwości radiowej (RF), które wytwarzają plazmę elektryczną wzdłuż cienkiej, izolowanej elektrody. Umożliwia to cięcie i koagulację tkanek w temperaturze od 40 do 170°C. Dla porównania, klasyczne urządzenia elektrochirurgiczne mogą pracować w temperaturach sięgających 200–350°C.

– W chirurgii piersi liczy się nie tylko skuteczne usunięcie zmiany chorobowej, ale także maksymalnie oszczędne postępowanie z otaczającymi, zdrowymi tkankami. Nowa technologia daje nam dodatkowe narzędzie do bardzo dokładnego preparowania struktur anatomicznych i bieżącej kontroli krwawienia przy wyraźnie zredukowanym oddziaływaniu termicznym. Dzięki temu zyskujemy lepszą widoczność pola operacyjnego i sprzyjające warunki dla procesu gojenia, co jest nieocenione przy złożonych procedurach – podkreśla prof. dr hab. n. med. Barbara Madej-Czerwonka, kierownik Oddziału Chirurgii Piersi.

System może być wykorzystywany w szerokim zakresie zabiegów wykonywanych w oddziale: od operacji oszczędzających pierś (BCT), przez mastektomie, w tym podskórne z zachowaniem kompleksu brodawka–otoczka, po procedury rekonstrukcyjne. Dodatkową zaletą jest możliwość wykonywania kolejnych etapów operacji z wykorzystaniem jednego instrumentu oraz ograniczenie emisji dymu chirurgicznego.

Jak zaznacza prof. Barbara Madej-Czerwonka, wdrożenie nowej technologii nie zmienia kryteriów kwalifikacji pacjentek do leczenia operacyjnego. Urządzenie stanowi dodatkowe narzędzie w rękach zespołu, a jego zastosowanie jest dobierane indywidualnie do sytuacji klinicznej.

Inwestycja wpisuje się w strategię Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, ukierunkowaną na rozwój kompleksowej opieki nad pacjentami z chorobami nowotworowymi. Placówka rozwija zaplecze diagnostyczne, techniki operacyjne i opiekę pooperacyjną, dążąc do podnoszenia standardów bezpieczeństwa leczenia.

Źródło: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Fot. WSS