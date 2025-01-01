KPO dla kariologii

Potężne środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) trafią do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie i zostaną przekazane na doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii (UCKiK) oraz współpracującego z nim Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii.

W ramach tego przedsięwzięcia szpital m.in. zakupi nowoczesny sprzęt o wartości ok. 26,5 mln złotych.

To ważny krok w kierunku dalszego rozwoju ośrodka oraz wzmacniania jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia.

– Już teraz w Uniwersyteckim Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii zapewniamy naszym pacjentom z całego makroregionu lubelskiego i spoza niego dostęp do najnowocześniejszych

technologii diagnostycznych i terapeutycznych. Dzięki wsparciu z KPO będziemy mogli ten zakres poszerzyć o absolutnie najnowsze technologie. Przykładem jest system AFFERA, który łączy w sobie trójwymiarowe mapowanie elektrofizjologiczne z możliwością stosowania obu technik ablacji, czyli PFA i standardowej ablacji prądem o częstotliwości radiowej. System umożliwi wykonywanie jeszcze trudniejszych zabiegów u pacjentów – mówi koordynator UCKiK dr hab. n. med. Andrzej Głowniak, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Projekt zakłada nie tylko zakup aparatury ale również niezbędne prace adaptacyjne pomieszczeń pracowni hemodynamikii pracowni radiologii zabiegowej pod instalację angiokardiografu i angiografu.

