Blok „S” w Lublinie. Nowoczesne centrum leczenia serca i naczyń z funkcją ochronną

Prawie 300 mln zł ma kosztować budowa i wyposażenie Bloku „S” przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. W nowym obiekcie powstanie Wschodnioeuropejskie Centrum Leczenia Naczyń, Serca i Transplantologii. Inwestycja połączy rozwój wysokospecjalistycznej opieki medycznej z rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo pacjentów i personelu w sytuacjach kryzysowych.

20 października podpisano umowę o dofinansowaniu inwestycji, której całkowita wartość wynosi blisko 300 mln zł. Ponad 284 mln zł pochodzić będzie z funduszy europejskich, a wkład z budżetu województwa lubelskiego wyniesie prawie 15 mln zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 24 miesiące, a zakończenie prac przewidywane jest na przełomie 2028 i 2029 r.

Nowy budynek będzie miał sześć kondygnacji – cztery nadziemne i dwie podziemne – oraz ponad 14 tys. mkw. powierzchni. Zostanie połączony z istniejącym kompleksem szpitalnym. W centrum znajdą się oddziały kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, Zakład Radiologii Zabiegowej oraz zaplecze diagnostyczne, obejmujące m.in. patomorfologię, diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologię, serologię i Bank Krwi.

Łącznie zaplanowano 73 łóżka, w tym 46 dla kardiochirurgii – z 20 stanowiskami intensywnego nadzoru pooperacyjnego – oraz 27 dla chirurgii naczyniowej. Blok operacyjny będzie obejmował dwie sale kardiochirurgiczne, salę chirurgii naczyniowej i salę hybrydową. Wyposażenie centrum ma obejmować m.in. dwa angiografy, tomograf komputerowy oraz rezonans magnetyczny umożliwiający obrazowanie serca. Przewidziano również nowoczesną aparaturę anestezjologiczną, systemy monitorowania funkcji życiowych oraz sprzęt wspierający opiekę nad pacjentami po zabiegach.

Z nowej infrastruktury mają korzystać przede wszystkim osoby z chorobą wieńcową, niewydolnością serca, wadami serca oraz chorobami aorty i naczyń obwodowych. Ośrodek ma przyjmować także pacjentów spoza województwa lubelskiego, szczególnie z innych części Polski wschodniej.

Blok „S” zaprojektowano zgodnie z koncepcją dual-use, czyli podwójnego zastosowania. Na co dzień będzie służył diagnostyce i leczeniu, a w przypadku katastrofy, zdarzenia masowego lub konfliktu zbrojnego ma umożliwiać utrzymanie ciągłości działania placówki. Na poziomie minus dwa zaplanowano miejsce ukrycia dla około 800 osób. Przestrzeń zostanie podzielona na trzy strefy pożarowe, wyposażone w niezależne wyjścia ewakuacyjne, sanitariaty i odrębne systemy wentylacji.

Kondygnacja minus jeden będzie pełnić funkcję zaplecza technicznego i logistycznego. Powstaną tam m.in. pomieszczenia dla agregatu prądotwórczego i systemów zasilania awaryjnego, stacja uzdatniania wody oraz instalacje gazów medycznych. Rozwiązania te mają zwiększyć odporność obiektu na zakłócenia w dostawach podstawowych mediów.

Blok „S” ma zatem pełnić dwie uzupełniające się funkcje: rozwijać dostęp do wysokospecjalistycznego leczenia chorób serca i naczyń oraz wzmacniać bezpieczeństwo infrastruktury ochrony zdrowia w regionie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Fot. UMWL