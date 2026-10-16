Prof. Andrzej Kułakowski (1929–2026). Mistrz i autorytet polskiej chirurgii onkologicznej

13 października 2026 r. zmarł prof. dr hab. n. med. Andrzej Kułakowski – nestor polskiej chirurgii onkologicznej, wybitny lekarz i naukowiec, który wychował pokolenia chirurgów. Wspomnienie o Profesorze, jego znaczeniu dla lubelskiego środowiska lekarskiego oraz wartościach, które przekazywał kolejnym pokoleniom, przywołuje prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski.

Prof. Andrzej Kułakowski był jedną z najważniejszych postaci polskiej chirurgii onkologicznej. Jako założyciel Sekcji Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich przyczynił się do rozwoju tej dziedziny, a zainicjowana przez niego działalność stała się podstawą powstania Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Był również członkiem honorowym tego towarzystwa oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Jego dorobek obejmował nie tylko osiągnięcia medyczne i naukowe, lecz także działalność społeczną i patriotyczną. Profesor był żołnierzem Armii Krajowej, kawalerem Orderu Orła Białego oraz współzałożycielem i wieloletnim prezesem Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.

Szczególne miejsce w pamięci lubelskiego środowiska chirurgicznego zajmują osobiste relacje z Profesorem. Był mistrzem i przyjacielem wielu lubelskich chirurgów, a jego wpływ na kolejne pokolenia lekarzy wykraczał daleko poza przekazywanie wiedzy i umiejętności zawodowych.

Jak podkreślono we wspomnieniu opublikowanym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Profesor uczył przede wszystkim szacunku dla chorego, odpowiedzialności i etyki zawodowej. To wartości, które pozostają fundamentem lekarskiej misji niezależnie od rozwoju technologii i zmieniających się metod leczenia.

Jednym z trwałych świadectw jego myślenia o zawodzie lekarza jest „Dekalog chirurga onkologa”, który Profesor przekazał środowisku w 1976 r. Jego przesłanie pozostaje aktualne również dla współczesnych lekarzy zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych.

Odejście prof. Andrzeja Kułakowskiego to strata dla polskiej medycyny i środowiska lekarskiego. Pozostawił po sobie dorobek naukowy, instytucje i tradycje, ale także pamięć o człowieku, który dla wielu lekarzy był autorytetem i wzorem postawy zawodowej.

Uroczystości pogrzebowe Profesora zaplanowano na 20 października 2026 r. o godz. 13.00 na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, „Odszedł Nestor polskiej chirurgii onkologicznej profesor Andrzej Kułakowski (1929–2026)”.

https://usk1.pl/artykuly/odszedl-nestor-polskiej-chirurgii-onkologicznej-profesor-andrzej-kulakowski-1929-2026-16