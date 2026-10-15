Lubelskie Forum Kliniczno-Naukowe. Szpitale i uczelnie łączą siły w walce z nowotworami

W Lublinie zainaugurowano działalność Lubelskiego Forum Kliniczno-Naukowego COZL. Inicjatywa łączy przedstawicieli Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. Celem współpracy jest usprawnienie diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych oraz lepsze wykorzystanie potencjału klinicznego i naukowego regionu.

Forum ma stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń między ośrodkami dysponującymi różnymi specjalizacjami, programami terapeutycznymi i możliwościami diagnostycznymi. Współpraca ma ułatwić kierowanie pacjentów do odpowiednich placówek, a także przyspieszyć wdrażanie właściwego leczenia.

Szczególne znaczenie ma to w przypadku nowotworów wymagających szybkiej diagnostyki i pilnego rozpoczęcia terapii. Jak podkreślano podczas inauguracji, czas oczekiwania na rozpoznanie i leczenie ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w szybko postępujących chorobach hematologicznych, takich jak ostra białaczka czy agresywne chłoniaki. Lepsza koordynacja działań między ośrodkami może pomóc w sprawniejszym prowadzeniu pacjentów przez kolejne etapy opieki.

Drugim ważnym obszarem dyskusji było wykorzystanie sztucznej inteligencji w projektowaniu nowych leków przeciwnowotworowych. Algorytmy AI mogą wspierać wczesne etapy prac nad nowymi substancjami, potencjalnie ograniczając czas i koszty badań. Nie zastępują jednak wiedzy i nadzoru specjalistów – ich rola polega na wspomaganiu pracy naukowców.

Lubelskie Forum Kliniczno-Naukowe ma łączyć doświadczenie kliniczne z badaniami naukowymi i rozwojem nowych technologii. W dłuższej perspektywie współpraca ta ma służyć poprawie organizacji opieki onkologicznej i skuteczniejszemu wykorzystaniu możliwości, jakimi dysponują placówki regionu.

Źródło: Dziennik Wschodni