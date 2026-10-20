Lubelska Izba Lekarska zaprasza na szkolenie
Cewnikowanie pacjenta w praktyce lekarza specjalisty niezabiegowego
6 listopada 2026 r., godz. 1830
Lubelska Izba Lekarska, Lublin, ul. Chmielna 4
Prowadzący: Lek. med Andrzej Ciołko
Piatek, 6 listopada 2026 r., w godzinach 18:30 – 21:30
18:30–19:00 | CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE DO CEWNIKOWANIA PACJENTA
Wprowadzenie teoretyczne do tematyki warsztatów:
- wskazania i przeciwwskazania do cewnikowania pęcherza moczowego,
- dobór rodzaju i rozmiaru cewnika do sytuacji klinicznej,
- najważniejsze różnice dotyczące cewnikowania kobiet i mężczyzn,
- zasady aseptyki i bezpieczeństwa procedury,
- najczęstsze trudności i możliwe powikłania,
- sytuacje, w których należy odstąpić od kolejnych prób cewnikowania i skonsultować pacjenta z urologiem,
- profilaktyka okołozabiegowaj- jak zabezpieczyć pacjenta przed zakażeniem.
19:00–19:15 | PRZERWA
19:15–20:30 | CZĘŚĆ II – PRAKTYCZNE TECHNIKI CEWNIKOWANIA
Część warsztatowa poświęcona praktycznemu przygotowaniu lekarzy do bezpiecznego wykonywania cewnikowania:
- przygotowanie pacjenta, stanowiska i sprzętu,
- prawidłowa technika cewnikowania kobiety i mężczyzny,
- dobór odpowiedniego cewnika,
- zasady prawidłowego wprowadzania cewnika i oceny jego położenia,
- postępowanie w przypadku napotkania oporu,
- trudne cewnikowanie – najczęstsze problemy i sposoby postępowania,
- zapobieganie urazom cewki moczowej i zakażeniom,
- rozpoznawanie sytuacji wymagających konsultacji urologicznej.
20:30–20:45 | PRZERWA
20:45–21:30 | CZĘŚĆ III – STACJE PRAKTYCZNE, PRACA W GRUPACH I Q&A
21:30 Zakończenie warsztatów
W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa lunchowa oraz kawowa według potrzeb uczestników
Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 września 2026 r., godz. 900 – 2 listopada 2026 r.
Liczba miejsc: 35
Liczba wolnych miejsc: 34
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Kurs dedykowany lekarzom medycyny.