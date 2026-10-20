Lubelska Izba Lekarska zaprasza na szkolenie

Opublikowano dnia: 20 października, 2026Kategorie: Aktualności, Wyróżnione, Wydarzenia

Cewnikowanie pacjenta w praktyce lekarza specjalisty niezabiegowego

6 listopada 2026 r., godz. 1830

Lubelska Izba Lekarska, Lublin, ul. Chmielna 4

Prowadzący:  Lek. med Andrzej Ciołko

Piatek, 6 listopada 2026 r., w godzinach 18:30 – 21:30

18:30–19:00 | CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE DO CEWNIKOWANIA PACJENTA

Wprowadzenie teoretyczne do tematyki warsztatów:

  • wskazania i przeciwwskazania do cewnikowania pęcherza moczowego,
  • dobór rodzaju i rozmiaru cewnika do sytuacji klinicznej,
  • najważniejsze różnice dotyczące cewnikowania kobiet i mężczyzn,
  • zasady aseptyki i bezpieczeństwa procedury,
  • najczęstsze trudności i możliwe powikłania,
  • sytuacje, w których należy odstąpić od kolejnych prób cewnikowania i skonsultować pacjenta z urologiem,
  • profilaktyka okołozabiegowaj- jak zabezpieczyć pacjenta przed zakażeniem.

19:00–19:15 | PRZERWA

19:15–20:30 | CZĘŚĆ II – PRAKTYCZNE TECHNIKI CEWNIKOWANIA

Część warsztatowa poświęcona praktycznemu przygotowaniu lekarzy do bezpiecznego wykonywania cewnikowania:

  • przygotowanie pacjenta, stanowiska i sprzętu,
  • prawidłowa technika cewnikowania kobiety i mężczyzny,
  • dobór odpowiedniego cewnika,
  • zasady prawidłowego wprowadzania cewnika i oceny jego położenia,
  • postępowanie w przypadku napotkania oporu,
  • trudne cewnikowanie – najczęstsze problemy i sposoby postępowania,
  • zapobieganie urazom cewki moczowej i zakażeniom,
  • rozpoznawanie sytuacji wymagających konsultacji urologicznej.

20:30–20:45 | PRZERWA

20:45–21:30 | CZĘŚĆ III – STACJE PRAKTYCZNE, PRACA W GRUPACH I Q&A

21:30 Zakończenie warsztatów

W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa lunchowa oraz kawowa według potrzeb uczestników

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 września 2026 r., godz. 900 – 2 listopada 2026 r.

Liczba miejsc: 35

Liczba wolnych miejsc: 34

Liczba punktów edukacyjnych: 3

Kurs dedykowany lekarzom medycyny.

Formularz zgłoszeniowy: https://kkm.oil.lublin.pl/kursy/kurs-328/

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