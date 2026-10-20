Lubelska Izba Lekarska zaprasza na szkolenie

Cewnikowanie pacjenta w praktyce lekarza specjalisty niezabiegowego

6 listopada 2026 r., godz. 1830

Lubelska Izba Lekarska, Lublin, ul. Chmielna 4

Prowadzący: Lek. med Andrzej Ciołko

Piatek, 6 listopada 2026 r., w godzinach 18:30 – 21:30

18:30–19:00 | CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE DO CEWNIKOWANIA PACJENTA

Wprowadzenie teoretyczne do tematyki warsztatów:

wskazania i przeciwwskazania do cewnikowania pęcherza moczowego,

dobór rodzaju i rozmiaru cewnika do sytuacji klinicznej,

najważniejsze różnice dotyczące cewnikowania kobiet i mężczyzn,

zasady aseptyki i bezpieczeństwa procedury,

najczęstsze trudności i możliwe powikłania,

sytuacje, w których należy odstąpić od kolejnych prób cewnikowania i skonsultować pacjenta z urologiem,

profilaktyka okołozabiegowaj- jak zabezpieczyć pacjenta przed zakażeniem.

19:00–19:15 | PRZERWA

19:15–20:30 | CZĘŚĆ II – PRAKTYCZNE TECHNIKI CEWNIKOWANIA

Część warsztatowa poświęcona praktycznemu przygotowaniu lekarzy do bezpiecznego wykonywania cewnikowania:

przygotowanie pacjenta, stanowiska i sprzętu,

prawidłowa technika cewnikowania kobiety i mężczyzny,

dobór odpowiedniego cewnika,

zasady prawidłowego wprowadzania cewnika i oceny jego położenia,

postępowanie w przypadku napotkania oporu,

trudne cewnikowanie – najczęstsze problemy i sposoby postępowania,

zapobieganie urazom cewki moczowej i zakażeniom,

rozpoznawanie sytuacji wymagających konsultacji urologicznej.

20:30–20:45 | PRZERWA

20:45–21:30 | CZĘŚĆ III – STACJE PRAKTYCZNE, PRACA W GRUPACH I Q&A

21:30 Zakończenie warsztatów

W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa lunchowa oraz kawowa według potrzeb uczestników

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 września 2026 r., godz. 900 – 2 listopada 2026 r.

Liczba miejsc: 35

Liczba wolnych miejsc: 34

Liczba punktów edukacyjnych: 3

Kurs dedykowany lekarzom medycyny.