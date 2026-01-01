Nowość w Zamościu, radiologiczne osłony

Niemal wszyscy kardiolodzy inwazyjni narzekają na ból kręgosłupa i bóle mięśniowe związane m.in. z koniecznością pracy w ciężkiej odzieży ochronnej. Zamojski szpital ma nowoczesny system chroniący operatorów i personel medyczny, który ogranicza promieniowanie rozproszone i zastępuje ołowiane fartuchy.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że jako pierwszy w województwie lubelskim stosuje nowoczesny zestaw osłon radiologicznych, wykorzystywany podczas zabiegów kardiologii inwazyjnej. W szpitalu odbył się już pierwszy zabieg z wykorzystaniem tego rozwiązania.

Nowe rozwiązanie ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy zespołów wykonujących procedury z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Długotrwała ekspozycja personelu medycznego na promieniowanie może wiązać się z realnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a ponad 80 proc. kardiologów inwazyjnych zgłasza dolegliwości ze strony kręgosłupa i bóle mięśniowe związane m.in. z koniecznością pracy w ciężkiej odzieży ochronnej.

– Wdrożony system pozwala skutecznie chronić operatorów i personel medyczny, a według przywołanych danych może ograniczać promieniowanie rozproszone docierające do operatora nawet o ponad 99 proc. System składa się z mobilnych ekranów ochronnych oraz dodatkowych osłon montowanych przy stole zabiegowym. Jego konstrukcja umożliwia wykorzystanie w różnych pracowniach zabiegowych, zwiększając funkcjonalność rozwiązania i poprawiając ergonomię pracy podczas procedur. W praktyce oznacza to możliwość wykonywania zabiegów bez konieczności stosowania standardowych fartuchów ołowianych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa radiologicznego personelu – informuje Alicja Palonka, rzecznik prasowy SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

