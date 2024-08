O opiece ginekologicznej dzieci i młodzieży

O najnowszych doniesieniach na temat zdrowia ginekologicznego dzieci i młodzieży będą mówić uczestnicy konferencji Lublin PAG Days 2024 – Pediatric and Adolescent Gynecology Days. Spotkaniu towarzyszy hasło: “How to deliver patient safety-centered multidisciplinary care in pediatric gynecology”.

Lublin PAG Days przeznaczone są nie tylko dla specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Zaproszeni są wszyscy przedstawicieli zawodów związanych z opieką zdrowotną, w tym pediatrów, chirurgów dziecięcych, urologów dziecięcych, lekarzy pierwszego kontaktu, psychiatrów, specjalistów medycyny ratunkowej, pielęgniarki, położne i psychologów.

Pierwszy dzień spotkania poświęcony jest studentom wszystkich kierunków medycznych, którzy będą mieli okazję zaprezentować studia przypadków i prace oryginalne podczas sesji naukowych. Dla lekarzy rezydentów przygotowaliśmy warsztaty i sesję naukową, podczas której mogą zaprezentować swoje badania i wiedzę podczas symulowanych warsztatów i prezentacji studiów przypadków. Zachęcamy do zgłaszania swoich wystąpień. Drugiego dnia konferencji odbędą się wykłady światowej klasy profesjonalistów medycznych z zakresu m.in. ginekologii, położnictwa, ginekologii dziecięcej, chirurgii, endokrynologii, psychiatrii i psychologii, komunikacji medycznej.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 września 2024r. w Centrum Symulacji medycznej w Lublinie, ul. Chodźki 4. Wysyłanie abstraktów drogą mailową do 30 sierpnia 2024r.

Link do strony internetowej wydarzenia:

https://pagdays.umlub.pl/