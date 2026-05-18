XXV Lubelskie Spotkania Psychiatryczne

W dniach 14–16 maja w Zamościu odbyły się Jubileuszowe XXV Lubelskie Spotkania Psychiatryczne – wydarzenie, które od lat stanowi jedno z najważniejszych miejsc wymiany wiedzy i doświadczeń środowiska psychiatrycznego w Polsce. Tegoroczna edycja konferencji, zorganizowana stacjonarnie w Hotelu Koronnym i w formule online, zgromadziła około 500 uczestników.

„Psychiatria w czasach przełomu: zmiany, wyzwania, nadzieje”, to hasło przewodnie konferencji, a jej program odzwierciedlał zarówno dynamiczne przemiany współczesnej psychiatrii, jak i potrzebę poszukiwania nowych odpowiedzi na problemy, z którymi mierzą się dziś lekarze oraz pacjenci. W centrum zainteresowania znalazły się m.in. zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem ADHD u dorosłych, nowoczesnymi metodami leczenia w psychiatrii, rozwojem psychiatrii środowiskowej oraz rolą sztucznej inteligencji w medycynie i psychiatrii.

Kierownikiem naukowym konferencji była prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz, która podczas uroczystego otwarcia przypomniała historię Lubelskich Spotkań Psychiatrycznych oraz osoby tworzące to wydarzenie na przestrzeni lat. Szczególne miejsce poświęciła wspomnieniu prof. Marka Masiaka – twórcy i wieloletniego ducha konferencji – a także wcześniejszych przewodniczących i organizatorów, dzięki którym Spotkania na trwałe wpisały się w kalendarz polskich konferencji psychiatrycznych. Był to moment podkreślający ciągłość środowiska oraz znaczenie wieloletniej współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi i klinicznymi.

Z ramienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w wydarzeniu uczestniczyli wiceprezesi Andrzej Ciołko i Justyna Morylowska-Topolska, która równocześnie brała udział w organizacji konferencji. Głos zabrał wiceprezes Andrzej Ciołko zwracając uwagę na rosnące znaczenie psychiatrii wobec narastających problemów zdrowia psychicznego we współczesnym społeczeństwie. W swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę większego docenienia pracy psychiatrów oraz konieczność systemowych zmian dotyczących warunków pracy i organizacji opieki psychiatrycznej.

Program obejmował zarówno sesje wykładowe, jak i praktyczne warsztaty, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Szczególnie żywe dyskusje dotyczyły przyszłości psychiatrii środowiskowej, możliwości wykorzystania narzędzi AI w praktyce klinicznej oraz nowych kierunków psychofarmakoterapii.

Lubelskie Spotkania Psychiatryczne nie tylko integrują środowisko, ale także przypominają, że fundamentem psychiatrii nadal pozostaje dialog – między nauką, doświadczeniem klinicznym i człowiekiem.

Autor zdjęć: Justyna Szymańska-Piekarczyk