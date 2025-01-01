Zdrowie statystyczne

Wiadomo jakie choroby lekarze diagnozowali w zeszłym roku najczęściej. Główny Urząd Statystyczny zwraca uwagę na wzrost liczny zachorowań na: krztusiec, boreliozę, szkarlatynę i odrę.

Pod koniec roku statystycy przestawiają raporty z danymi za rok poprzedni. Z dokumentu „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2024 r.” wynika, że w porównaniu do 2023 roku lekarze odnotowali ponad… trzydziestokrotnie więcej zachorowań na krztusiec! Wskaźnik zapadalności wyniósł 87,2 przypadku na 100 tys. ludności (w 2023 r. było to 2,4).

Liczba zachorowań na boreliozę z Lyme, chorobę bakteryjną przenoszoną na człowieka przez kleszcze, była kolejny, trzeci rok z rzędu wyższa – wyniosła 29,9 tys. przypadków. To o 18,1 proc. zachorowań więcej niż w 2023 roku (czyli o 4,6 tys. przypadków).

W 2024 roku, także trzeci rok z rzędu, zarejestrowano wzrost zachorowań na szkarlatynę – 48,5 tys. przypadków, o 8,3 proc. więcej (czyli o 3,7 tys. przypadków) niż przed rokiem. Oznacza to 129,1 przypadków na 100 tys. ludności kraju i wzrost wskaźnika zapadalności o 10,3 w porównaniu do roku poprzedniego.

W zeszłym roku medycy odnotowali blisko 8-krotnie więcej zachorowań na odrę – 272 przypadki, co oznacza zapadalność 0,72 na 100 tys. ludności kraju (w 2023 r. – 0,09). W latach ubiegłych ostatni wysoki poziom zachorowań był notowany w 2019 r. (1502 przypadki).

Z danych GUS wynika, że w 2024 zanotowano mniejszą niż w 2023 liczbę przypadków: różyczki, świnki czy tężca, czyli chorób podlegających obowiązkowym szczepieniom. Mniej też było zdiagnozowanych salmonelloz, czerwonki bakteryjnej, zakażeń jelitowych wywołanych Clostridioides difficile oraz gruźlicy i chorób wenerycznych takich jak kiła i rzeżączka.

Więcej danych statystycznych w raporcie „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2024 r.” na stronie GUS i w serwisie Nauka w Polsce.

(oprac. jkg)

Ilustracja: Pixabay/Tumisu