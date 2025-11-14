Fioletowy Dzień Wcześniaka

– Każdy samodzielny oddech, każdy gram przyrostu na masie ciała to jest dla nich duży sukces – mówią lekarze o swoich najmniejszych pacjentach. 17 listopada obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. Według statystyk, rocznie około 10 procent wszystkich dzieci rodzi się przedwcześnie.

Wcześniaki to dzieci urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży. Często ważą nawet mniej niż 500 gramów.

– Im bardziej niedojrzały pacjent, tym więcej jest powikłań związanych z porodem przedwczesnym – mówiła Radiu Lublin kierowniczka Oddziału Noworodków USK nr 1 w Lublinie, Monika Wójtowicz-Marzec. – Najmniejszy pacjent, którego pamiętam to wcześniak o wadze 420 gramów.

– Poród przedwczesny to początek długiej drogi dla takiego dziecka i najczęściej jest to droga przez intensywną terapię – dodała dr Monika Wójtowicz-Marzec. – Dzieci przedwcześnie urodzone mają niedojrzałość wszystkich swoich narządów. Często więc wymagają wsparcia oddechowego, bycia na respiratorze. To są dzieci, które nie potrafią utrzymać temperatury ciała, dlatego pierwsze tygodnie życia to pobyt w inkubatorach, które cały czas pilnują prawidłowej temperatury i wilgotności. Dlatego każdy samodzielny oddech, każdy gram przyrostu na masie ciała to jest duży dla nich sukces.

Placówka zorganizowała spotkanie wcześniaków i ich rodziców z personelem Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży.

Także w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie odbyło się spotkanie rodziców i ich dzieci z lekarzami i pielęgniarkami z Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Tu przedwcześnie urodziły się czworaczki, trojaczki, bliźniaki i wiele jedynaków..

Także 17 listopada Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zorganizował spotkanie wcześniaków wraz z rodzinami na uroczyste spotkanie. Zaplanowano zabawy przygotowane przez Szkołę Muzyczną Yamaha i tort. Specjaliści – dietetyk, fizjoterapeuta i logopeda – udzielali porad rodzicom wcześniaków.

– Dziś jesteśmy z wcześniakami, ich rodzinami oraz wszystkimi, którzy walczą o ich zdrowie od pierwszej sekundy życia – zapewniali lekarze i personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, gdzie działa Oddział Neonatologiczny, do którego trafiają maluszki nie tylko z Białej Podlaskiej, ale też z Radzynia Podlaskiego, Parczewa, Terespola, Włodawy, Siedlec i wielu miejscowości oddalonych nawet o 100 kilometrów.

Z myślą o nich budynek szpitala oświetlono na fioletowo.

(oprac. jkg)