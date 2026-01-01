Alergia coraz częściej dotyka seniorów. Eksperci mówią o nowym wyzwaniu zdrowotnym

Choroby alergiczne przestają być domeną dzieci i młodych dorosłych. Coraz częściej pierwsze objawy alergii pojawiają się u osób po 60. roku życia, a zdaniem specjalistów może to być jedno z nowych wyzwań zdrowotnych starzejących się społeczeństw.

Na problem zwrócili uwagę naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podczas konferencji poświęconej immunoterapii alergenowej u seniorów. Jak podkreślają, u pacjentów w wieku 60+ coraz częściej diagnozowane są alergiczny nieżyt nosa, astma alergiczna oraz ciężkie reakcje na jad owadów błonkoskrzydłych, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.

Według danych Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej na choroby alergiczne cierpi nawet 150 mln Europejczyków. W Polsce objawy alergii mogą dotyczyć około 40 proc. populacji. Eksperci wskazują, że wzrost liczby zachorowań jest związany nie tylko z predyspozycjami genetycznymi, ale również z czynnikami środowiskowymi, takimi jak urbanizacja, zanieczyszczenie powietrza czy zmiany klimatu.

Prof. Andrzej Bożek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zwraca uwagę, że część seniorów po raz pierwszy doświadcza objawów alergii dopiero po 60. roku życia. Jednocześnie badania wskazują, że immunoterapia alergenowa (odczulanie) może być u starszych pacjentów równie skuteczna i bezpieczna jak u osób młodszych, pozwalając ograniczyć konieczność stosowania leków objawowych.

Specjaliści przypominają również o ryzyku anafilaksji – ciężkiej reakcji alergicznej mogącej prowadzić do wstrząsu i zagrożenia życia. Dotyczy to zwłaszcza osób uczulonych na jad pszczół i os. W takich przypadkach pacjenci powinni mieć dostęp do adrenaliny w autostrzykawkach.

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