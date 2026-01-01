Jedna operacja, dwa nowotwory. Lubelscy chirurdzy wykonali pionierskie zabiegi robotyczne

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadzono prawdopodobnie pierwsze w Polsce jednoczasowe operacje usunięcia nowotworów płuca i nadnercza z wykorzystaniem systemu robotycznego da Vinci. Zabiegi wykonano u dwóch pacjentek dzień po dniu, a dzięki zastosowaniu technik małoinwazyjnych chore mogły opuścić szpital już po kilku dniach od operacji.

Procedury wymagały ścisłej współpracy torakochirurgów oraz chirurgów onkologicznych. W pierwszym etapie usuwano guz płuca metodą segmentektomii, pozwalającą zachować zdrową część narządu. Następnie, podczas tego samego znieczulenia, przeprowadzano drugi etap operacji – usunięcie guza nadnercza. Całość trwała około trzech godzin.

Jak podkreślają lekarze, największą korzyścią dla pacjentów jest skrócenie tzw. czasu onkologicznego. Zamiast dwóch oddzielnych operacji i wielotygodniowego oczekiwania na kolejne leczenie, oba zabiegi wykonano jednocześnie. Dzięki temu ograniczono obciążenie organizmu, skrócono hospitalizację i przyspieszono powrót do zdrowia. Jedna z pacjentek została wypisana już w drugiej dobie po operacji.

Pionierskie zabiegi są kolejnym etapem rozwoju chirurgii robotycznej w lubelskim szpitalu. Dotychczas wykonano tam już ponad 100 operacji torakochirurgicznych z użyciem systemu da Vinci, głównie u pacjentów z nowotworami płuca. Od początku roku zabiegi realizowane są przede wszystkim przy użyciu robota najnowszej, piątej generacji, który – jak podkreśla placówka – jest wykorzystywany w torakochirurgii wyłącznie w Lublinie.

Szpital przy al. Kraśnickiej pozostaje liderem regionu pod względem liczby robotycznych operacji klatki piersiowej. W połączeniu z wdrożeniem zasad kompleksowej opieki okołooperacyjnej ERAS pozwala to na skracanie czasu hospitalizacji oraz szybszy powrót pacjentów do sprawności.

Fot. WSS im. S. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Więcej informacji dostępnych na stronie WSS im. S. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.