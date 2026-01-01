Podziemny szpital pod kampusem medycznym w Lublinie? Powstają plany infrastruktury kryzysowej

Pod kampusem medycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie znajduje się około 1,5 km podziemnych tuneli łączących Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy oraz Centrum Symulacji Medycznej. Władze uczelni i szpitali planują ich modernizację, aby w przyszłości mogły pełnić funkcję systemu komunikacji kryzysowej, schronienia dla pacjentów i personelu, a docelowo nawet częściowo funkcjonalnego szpitala podziemnego.

Projekt zakłada dostosowanie istniejącej infrastruktury do bezpiecznego transportu pacjentów oraz pracy personelu medycznego w sytuacjach zagrożenia. Niezbędne będą m.in. remonty, modernizacja wentylacji, zabezpieczenie instalacji technicznych oraz ograniczenie zapylenia. Szacowany koszt inwestycji wynosi około 40–45 mln zł.

W pierwszym etapie tunele mają umożliwić sprawną komunikację między jednostkami szpitalnymi bez konieczności przemieszczania się po powierzchni. Rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie nie tylko podczas konfliktów zbrojnych, ale również w czasie innych kryzysów, takich jak epidemie czy katastrofy.

Docelowo podziemna infrastruktura mogłaby pełnić także funkcję schronienia. Według założeń w trzech wydzielonych strefach przewidziano około 400 miejsc siedzących i 200 leżących, co pozwoliłoby na czasowe zabezpieczenie około 600 osób. Najbardziej ambitny wariant projektu zakłada utworzenie pod ziemią niewielkich sal zabiegowych umożliwiających prowadzenie działalności medycznej w warunkach zagrożenia.

Możliwości wykorzystania tuneli były testowane podczas ćwiczeń prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, szpitale kliniczne oraz żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jak podkreślali organizatorzy, doświadczenia płynące m.in. z wojny w Ukrainie pokazują, że infrastruktura medyczna musi być przygotowana do działania również w niestandardowych warunkach.

– Musimy zmienić doktrynę myślenia z czasu pokoju na czas większej efektywności, niekonwencjonalnych rozwiązań i współpracy – podkreślał podczas konferencji „Bezpieczny UMLUB” prof. Kamil Torres, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Fot. Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Szersza relacja z konferencji „Bezpieczny UMLub” na stronie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.