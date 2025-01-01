Za ratowanie wzroku rannym

Prof. Robert Rejdak otrzymał specjalne podziękowania od Ministerstwa ds. Weteranów Ukrainy oraz prestiżową nagrodę od Królewskiego Brytyjsko-Irlandzkiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcji za zaangażowanie w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie, szczególnie za operacje ratujące wzrok rannym.

W klinice specjalizującej się m.in. w zaopatrywanie ciężkich urazów gałki ocznej z rekonstrukcją struktur przedniego odcinka oka, tylko w 2022 r. hospitalizowanych było kilkadziesiąt osób dorosłych z Ukrainy i około 20 dzieci. – Jesteśmy wdzięczni za nieocenioną pomoc w zachowaniu wzroku rannych obywateli Ukrainy, za Pana wysoki profesjonalizm i humanitaryzm. Pana wsparcie jest przykładem prawdziwej solidarności i walki prowadzonej siłą dobra – napisała w podziękowaniu Natalia Kalmykova, ministra ds. weteranów Ukrainy.

Uniwersytecki Szpitalu Kliniczny nr 1 w Lublinie od wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. przyjmował rannych uchodźców, w tym pacjentów z obrażeniami oczu. – To były m.in. przypadki ciała obcego wewnątrz gałki ocznej, zranienia gałki ocznej, duże, masywne oparzenia – tłumaczył prof. Robert Rejdak.

Pomoc ofiarom wojny podejmowana w lubelskiej klinice okulistyki została też zauważone przez Królewskie Brytyjsko-Irlandzkie Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Refrakcji (UKISCRS). Prof. Robert Rejdak został zaproszony do wygłoszenia wykładu otwierającego tegoroczny 49. zjazd UKISCRS, który odbędzie się 12- 14 listopada w Londynie.

Profesor odbierze też REF Award – nagrodę UKISCRS za wkład w rozwój okulistyki i skomplikowane operacje przeprowadzane u rannych ofiar wojny.

