Finał akcji „Mikroskop dla Charkowa”

Udało się zebrać 350 tys. zł na zakup nowoczesnego mikroskopu operacyjnego dla oddziału okulistycznego wojskowego szpitala w Charkowie. Sprzęt będzie służył zarówno ofiarom działań wojennych, jak i mieszkańcom miasta.

„Mikroskop dla Charkowa” to wspólna akcja pomocowa Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Caritas Spes Charków. Jej celem było zebranie pieniędzy na zakup i przekazanie mikroskopu operacyjnego dla Szpitala Wojskowego w Charkowie. Placówka zmaga się z brakiem sprzętu medycznego niezbędnego do przeprowadzania najpotrzebniejszych operacji i pomocy zarówno ofiarom wojny, jak i mieszkańcom.

– Mówimy o sprzęcie, który realnie zwiększa szanse na uratowanie wzroku u pacjentów z ciężkimi urazami. W warunkach wojennych, gdzie liczy się czas i precyzja, taki mikroskop staje się jednym z kluczowych narzędzi pracy chirurga – podkreślił prof. Robert Rejdak z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, prezes Stowarzyszeniem Chirurgów Okulistów Polskich.

Zbiórka została zrealizowana przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i trwała rok. W projekt zaangażowały się także środowiska międzynarodowe. Urządzenie ma trafić do charkowskich okulistów w najbliższych tygodniach.

