Lubelscy naukowcy uczestniczą w największym europejskim projekcie dotyczącym endometriozy

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie trwa rekrutacja pacjentek do międzynarodowego projektu badawczego EUmetriosis, którego celem jest opracowanie nowych standardów diagnostyki i leczenia endometriozy. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu HORIZON Research and Innovation Actions i jest obecnie największym europejskim projektem naukowym poświęconym tej chorobie. Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest jedynym partnerem z Polski uczestniczącym w międzynarodowym konsorcjum badawczym.

Endometrioza dotyka około 10 proc. kobiet w wieku rozrodczym na świecie, jednak nadal pozostaje schorzeniem o nie do końca poznanej etiologii. Chorobie często towarzyszą wieloletnie opóźnienia diagnostyczne, przewlekły ból, zaburzenia płodności oraz znaczące pogorszenie jakości życia. Zdaniem ekspertów konieczne jest opracowanie skuteczniejszych metod diagnostycznych oraz bardziej spersonalizowanych strategii terapeutycznych.

Projekt EUmetriosis koncentruje się na kompleksowej analizie czynników wpływających na rozwój i przebieg choroby. Badacze ocenią m.in. znaczenie diety, stylu życia, mikrobioty oraz funkcjonowania układu immunologicznego. W ramach projektu prowadzone będą również badania nad nowymi biomarkerami endometriozy, wykorzystaniem technologii eHealth i sztucznej inteligencji w przewidywaniu skuteczności terapii, a także nad rolą terapii poznawczo-behawioralnej w ograniczaniu dolegliwości bólowych.

– Ponieważ endometrioza wciąż pozostaje schorzeniem o nieznanej przyczynie, leczonym głównie objawowo, prowadzimy szeroko zakrojone analizy wpływu diety, stylu życia oraz funkcjonowania układu odpornościowego na jej przebieg. Naszym nadrzędnym celem jest optymalizacja opieki nad pacjentkami – podkreśla prof. dr hab. n. med. Marek Gogacz z Klinicznego Oddziału Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej USK Nr 4 w Lublinie, główny badacz w części klinicznej projektu.

Długoterminowym celem przedsięwzięcia jest opracowanie nowych narzędzi diagnostycznych oraz wdrożenie leczenia spersonalizowanego. Wyniki badań mają przyczynić się do stworzenia nowych europejskich rekomendacji dotyczących opieki nad pacjentkami z endometriozą oraz poprawy dostępu do nowoczesnej diagnostyki i terapii.

Do udziału w badaniu kwalifikowane są kobiety w wieku 18–40 lat z rozpoznaną endometriozą, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie stosowały leczenia hormonalnego. Program obejmuje m.in. badania laboratoryjne, ocenę ultrasonograficzną, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo dietetyczne oraz wybrane elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie projektu EUmetriosis i stronie USK Nr 4 w Lublinie.