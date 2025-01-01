Lekarska diagnostyka z jelita

Badania mikrobiomu jelitowego to technologia, która pozwala nieinwazyjnie monitorować stan organizmu, uzupełniając klasyczne metody diagnostyczne, np. badania krwi. Jak oceniają specjaliści, charakteryzowanie mikrobiomu jest już na takim etapie, że może wspomagać leczenie różnych schorzeń, zapobiegać im lub je opóźniać.

W ostatniej dekadzie w badaniach i zrozumieniu mikrobioty jelitowej nastąpił ogromny postęp. Okazało się, że odpowiada ona nie tylko za prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, ale także wpływa na odporność, metabolizm, pracę mózgu i układu nerwowego, gospodarkę hormonalną, a nawet na procesy starzenia. Kolejne doniesienia potwierdzają, że jej nieprawidłowy skład może mieć związek z rozwojem rozmaitych chorób.

Sugeruje się nawet, że za inicjowanie procesów miażdżycowych mogą odpowiadać metabolity produkowane przez mikroorganizmy jelitowe.

– Te metabolity inicjują procesy zapalne uszkadzające ściany naczyń krwionośnych, a cholesterol, który naturalnie odpowiada za ich odbudowę, zaczyna intensywnie naprawiać mikrouszkodzenia, prowadząc do powstawania blaszek miażdżycowych – wyjaśnia dr hab. inż. Paweł Łabaj z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożyciel spółki Onebiome.

– Charakteryzowanie mikrobiomu to idealne narzędzie diagnostyczne, ale też profilaktyczne. Pozwala podjąć akcję w procesach chorobowych, które dopiero się rozpoczynają. Kluczowe jest jednak zwiększenie świadomości społecznej na ten temat. Szczególnie wśród lekarzy, by potrafili interpretować wyniki badań mikrobiomu i wykorzystać je w praktyce – dodał ekspert.

