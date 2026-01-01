Kolejne kadencje konsultantów wojewódzkich

Lekarze w gronie osób, które dostały akty powołania na stanowiska wojewódzkich konsultantów medycznych.

Podczas czwartkowej uroczystości wojewoda lubelski wręczył powołania na stanowiska konsultantów medycznych.

Akt otrzymał kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski, powołany na trzecią kadencję do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

A także kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz, która została powołana na drugą kadencję do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii.

Jak informuje Urząd Wojewódzki w Lublinie, spotkanie odbyło się 23 kwietnia, a w gronie konsultantów wojewódzkich znaleźli się także: dr hab. n. farm. Mariola Drozd – powołana na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmacji klinicznej; dr n. med. i n. o zdr. Kamil Sikora – powołany na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego; Dorota Suchodół – powołana na trzecią kadencję na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz Andrzej Wąsik – powołany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

(oprac. jkg)

Fot. FB/LUW