Lekarze pracują nad dietą wcześniaka

Spersonalizowane mleko dla wcześniaków – taki jest cel działań naukowców, którzy myślą o dzieciach z bardzo niską masą urodzeniową.

Celem opracowania technologii umożliwiającej spersonalizowane wzbogacanie mleka kobiecego dla wcześniaków, bezpośrednio w warunkach szpitalnych, jest stworzenie rozwiązania, które pozwoli lepiej dopasować żywienie do potrzeb noworodków. Autorom projektu chodzi zwłaszcza o dzieci z bardzo niską masą urodzeniową. Problemem zajmują się wspólnie lekarze i naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej.

Jak tłumaczą autorzy projektu, mleko kobiece jest najlepszym pokarmem, jednak jego skład jest zmienny i u noworodków urodzonych przedwcześnie często nie pokrywa zapotrzebowania na składniki odżywcze, takie jak białko czy energia.

Obecnie stosowane metody opierają się głównie na szacowaniu, a dostępne wzmacniacze pokarmu kobiecego są najczęściej pochodzenia krowiego. W projekcie wykorzystywane są innowacyjne urządzenia umożliwiające zarówno analizę składu mleka, jak i jego precyzyjne wzbogacanie w warunkach szpitalnych.

Takie podejście pozwoli lepiej dopasować żywienie do potrzeb najbardziej niedojrzałych noworodków, co może wspierać ich rozwój, poprawiać przyrost masy ciała oraz ograniczać ryzyko powikłań wynikających z niedoborów żywieniowych.

Bezpieczeństwo dzieci jest jednym z kluczowych założeń projektu.

(oprac. jkg)

Fot. Pixabay/PublicDomainPictures