Nos od zdrowia i szczęścia

Zdaniem specjalisty nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele ważnych funkcji pełni nos. Źle funkcjonujący ma nawet wpływać na popęd seksualny, szczególnie u mężczyzn.

– Nos wychwytuje wiele zanieczyszczeń powietrza, które przenikając do płuc, a następnie do krwi, mogą wpływać na rozwój nowotworów, chorób sercowo-naczyniowych, a nawet na demencję i chorobę Alzheimera – przekonuje prof. Piotr Kuna, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. – Poza oczyszczaniem i podgrzewaniem powietrza, co jest również ważne, nos wychwytuje też różne drobnoustroje, w tym bakterie i wirusy – dodaje.

Naukowiec uważa, że od nosa może zależeć nawet nasze życie. I podaje przykład osoby, która ma zatkany nos i katar. Jeśli jest kierowcą i kichnie prowadząc samochód, przez co najmniej 50 metrów nic nie widzi i nie kontroluje wtedy pojazdu. W tym czasie może się wydarzyć wiele niebezpiecznych sytuacji, szczególnie gdy są trudne warunki drogowe.

– Badania we Francji i Hiszpanii wykazały, że pacjenci z alergicznym nieżytem nosa w okresie sezonu pylenia roślin popełniają o 75 proc. wypadków więcej niż poza sezonem – mówi profesor.

Według naukowca, 12 proc. osób dorosłych, czyli 5 mln Polaków, najczęściej w wieku około 40 lat cierpi na polipy. To zapalne wyrośla we wnętrzu zatok przynosowych i nosa, które można obserwować w bardzo różnych stanach, najczęściej w przebiegu przewlekłego zapalenia błony śluzowej i zatok przynosowych. Najczęstszymi objawami tej choroby jest uczucie rozpierania w obrębie twarzy, a także zanik węchu, obrzęk błony śluzowej i wyciek z nosa. Czasami następuje także utrata smaku. Okazuje się, że polipy nosa mogą wpływać na popęd seksualny.

– Zapach wpływa na libido, a nawet na dobór par. To nos nam sygnalizuje, która partnerka lub partner może być dla nas najlepszy. To się dzieje w naszej podświadomości. Wielu pacjentów z polipami nosa, przewlekłym zapaleniem zatok, a także po operacjach plastycznych traci kompletnie zainteresowanie seksem – twierdzi prof. Piotr Kuna.

Przyczyny występowania polipów nie są w pełni znane. Podejrzewa się, że istnieją trzy mechanizmy zapalenia. Jedne związane są z zaburzeniami immunologicznymi i pewnymi mechanizmami alergicznymi, a pozostałe – z nieprawidłową reakcją na przebyte infekcje bakteryjne.

(oprac.jkg/Nauka w Polsce)