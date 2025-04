W Lublinie o nefrologii dziecięcej

Ogólnopolska XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej odbędzie się w Lublinie w dniach 15 – 17 maja 2025 roku, a jej gospodarzem zgodnie z decyzją Zarządu PTNFD będzie Klinika Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Celem wydarzenia jest prezentacja możliwości diagnostyczno-terapeutycznych wrodzonych i nabytych chorób układu moczowego u dzieci i młodzieży oraz wymiana doświadczeń środowiska nefrologów dziecięcych, urologów i pediatrów z kraju i zagranicy. Podczas konferencji planowana jest prezentacja nowych możliwości terapeutycznych w chorobach rzadkich, w tym układowych, jak również – zgodnie z doświadczeniem oraz tradycją ośrodka lubelskiego – poruszenie zagadnień związanych z kamicą moczową.

– Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wybitnych prelegentów, którzy zapewnią wysoki poziom merytoryczny konferencji. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bogatego programu obejmującego sesję plenarne, satelitarne, plakatowe, praktyczne warsztaty, cykliczne spotkanie dedykowane aktywności młodych nefrologów, a także wystawę firm medycznych. Wydarzenie to będzie również okazją do wspomnienia rocznicy 30-lecia, jedynej w naszym regionie Stacji Dializ dla Dzieci, funkcjonującej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie – informuje prof. dr hab. n. med. Przemysław Sikora Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa, programu itd. znajdują się na stronie konferencji https://ptnfd2025.pl/.

