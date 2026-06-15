15-lecie Oddziału Chirurgii Piersi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego świętował 15-lecie Oddziału Chirurgii Piersi. Z ramienia LIL w wydarzeniu uczestniczył Wiceprezes ORL Andrzej Ciołko.

Od 2011 roku oddział, kierowany przez prof. dr hab. n. med. Barbarę Madej-Czerwonkę, zapewnia pacjentkom specjalistyczną opiekę na najwyższym poziomie, łącząc nowoczesne leczenie z empatią i troską o chorych.

Z okazji jubileuszu Dyrektor Szpitala Piotr Matej i Wiceprezes Andrzej Ciołko przekazali Pani Profesor i całemu zespołowi wyrazy uznania oraz podziękowania za codzienny trud, profesjonalizm i ogromne zaangażowanie w opiekę nad pacjentami. Życzymy kolejnych sukcesów oraz nieustającej satysfakcji z pracy na rzecz pacjentów!