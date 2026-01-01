Tworzymy Krajowe Centrum Doskonalenia Medycyny Taktycznej

Lubelski szpital został partnerem projektu, który ma przygotować system ochrony zdrowia na sytuacje kryzysowe. Ogólnopolskie szkolenia zaczną się w naszym regionie a inicjatorem przedsięwzięcia jest Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Jak informuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, placówka odgrywa istotną rolę w ogólnopolskim projekcie wzmacniającym bezpieczeństwo zdrowotne kraju. W ramach inicjatywy realizowanej przez Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, przy współpracy z partnerami regionalnymi, powstanie Krajowe Centrum Doskonalenia Medycyny Taktycznej (KCD MED-TAC).

Projekt, który będzie realizowany do końca czerwca 2027, zakłada stworzenie nowoczesnego systemu kształcenia podyplomowego dla personelu medycznego i niemedycznego, tak aby skutecznie reagował on w warunkach zagrożenia. Przedsięwzięcie obejmie zarówno szkolenia stacjonarne, jak i kursy e-learningowe oraz programy instruktorskie typu Train the Trainers.

Łącznie wsparciem objętych zostanie ponad 4 tysiące osób (1008 uczestników szkoleń praktycznych i instruktorskich oraz 3000 osób korzystających z kursów online). Wojskowy Instytut Medyczny będzie ośrodkiem certyfikującym dla osób, które mają szkolić personel medyczny.

Jak planują przedstawiciele WIM-PIB, w pierwszej kolejności szkolenia będą dotyczyły ściany wschodniej.

Doktryna Wojskowa zakłada cztery poziomy lecznictwa szpitalnego. Poziomy 1, 2, 3 będą właśnie na ścianie wschodniej, na zachód od Wisły będą poziomy czwarte.

USK Nr 4 będzie nie tylko miejscem realizacji specjalistycznych szkoleń, ale również ośrodkiem rozwijającym kompetencje kadry medycznej w zakresie reagowania w warunkach zagrożenia.

