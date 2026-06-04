Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w kształceniu lekarzy. Projekt wywołuje dyskusję w środowisku

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przewidujący jedne z największych zmian w systemie kształcenia lekarzy od wielu lat. Najwięcej emocji budzi propozycja skrócenia stażu podyplomowego oraz nowe zasady egzaminowania i szkolenia specjalizacyjnego.

Zgodnie z projektem staż podyplomowy lekarzy miałby zostać skrócony z 13 do 6 miesięcy, a lekarzy dentystów z 12 do 6 miesięcy. Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że obecny model kształcenia znacząco różni się od tego sprzed kilkunastu lat. W ostatnich latach zwiększono liczbę zajęć praktycznych, rozwinięto Centra Symulacji Medycznej, a ostatni rok studiów ma charakter praktyczny, co – zdaniem resortu – pozwala na częściowe skrócenie okresu wdrożenia zawodowego.

Projekt zakłada również istotne zmiany w egzaminach końcowych. Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) miałyby w całości opierać się na niejawnej bazie pytań. Resort argumentuje, że obecny system, w którym znaczna część pytań pochodzi z jawnej puli, ogranicza funkcję weryfikacyjną egzaminów. Propozycja ta spotyka się z większą akceptacją środowiska lekarskiego niż planowane skrócenie stażu.

Kolejne zmiany dotyczą szkolenia specjalizacyjnego. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie Państwowego Egzaminu Kompetencyjnego w trakcie specjalizacji, obowiązkowej części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz nowych zasad przydzielania miejsc rezydenckich. Wojewodowie mieliby określać liczbę miejsc szkoleniowych w oparciu o regionalne potrzeby zdrowotne i niedobory kadrowe.

Propozycje resortu spotkały się jednak z krytyką części środowiska medycznego. Przeciwko skróceniu stażu podyplomowego wypowiadają się m.in. samorząd lekarski, Porozumienie Rezydentów oraz część studentów medycyny. Krytycy zmian podkreślają, że mimo rozwoju kształcenia praktycznego wielu absolwentów zdobywa kluczowe umiejętności właśnie podczas stażu, który stanowi ważny etap przygotowania do samodzielnej pracy z pacjentem.

Ministerstwo Zdrowia przekonuje natomiast, że celem reformy jest zarówno poprawa jakości kształcenia, jak i lepsze dostosowanie systemu szkolenia do aktualnych potrzeb kadrowych ochrony zdrowia. Ostateczny kształt przepisów będzie przedmiotem konsultacji publicznych prowadzonych z przedstawicielami uczelni medycznych, samorządu lekarskiego i organizacji zawodowych.

Źródło: Medonet, Ministerstwo Zdrowia

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