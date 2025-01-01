Nasza nowość do walki z osteoporozą

Lubelscy lekarze i inżynierowie opracowali inteligentny implant. Wzmacnia zdegradowane kości i ma pomóc w ich regeneracji po złamaniu. Naukowcy informują o efektach trzyletnich prac i szansie na wdrożenie na rynek.

Standardowe leczenie chorych na osteoporozę polega na podawaniu leków z grupy bisfosfonianów, które są bardzo słabo przyswajalne z przewodu pokarmowego. Pacjenci muszą przyjmować duże dawki leków i przestrzegać restrykcyjnej diety, żeby zwiększyć ich wchłanialność. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Politechniki Lubelskiej postanowili stworzyć implant, który umożliwiałby uwalnianie bisfosfonianów w miejscu złamania, ale tylko w sytuacji nadmiernej aktywności komórek odpowiedzialnych za degradację kości.

– Implant pozwala nam działać bezpośrednio w miejscu złamania kości pacjenta. Będzie tymczasowo wypełniał ubytek w tkance kostnej, stanowiąc rodzaj rusztowania dla komórek, które naturalnie występują w kości, które zaczną się dzielić i obrastać nasz implant, a równocześnie w przypadku nadmiernej aktywności komórek degradujących kość będzie się uwalniał lek, który będzie je inaktywował. Takie było założenie tego projektu – wyjaśniała w Radiu Lublin prof. Agata Przekora-Kuśmierz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Implant wzmacnia zdegradowane kości i ma pomóc w ich regeneracji po złamaniu. Po blisko sześciu miesiącach sam ulega biodegradacji i nie trzeba go później usuwać operacyjnie.

Jak tłumaczy dr Jakub Matusiak z Politechniki Lubelskiej, substancja lecznicza uwalniana jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba. – W wyniku przebiegu osteoporozy dochodzi do obniżenia wartości pH środowiska i właśnie wtedy uwalniana jest substancja lecznicza, która związana jest bezpośrednio z powierzchnią, przy pomocy tego łącznika polimerowego. To jest właśnie najistotniejsze w naszym wynalazku. Fakt, że substancja uwalnia się tylko wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba – dodaje naukowiec.

Prace nad implantem trwają już od trzech lat, a w ciągu kilku najbliższych produkt może być już gotowy do wdrożenia na rynek. Do produkcji mają być wykorzystać zeolity, minerały pozyskane m.in. w wyniku spalania węgla w elektrowniach.

(oprac. jkg)

Zdjęcie Politechnika Lubelska