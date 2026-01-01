Rekolekcje wielkopostne: 29-31 marca 2026

Rekolekcje wielkopostne dla pracowników ochrony zdrowia odbędą się w dniach od 29 do 31 marca 2026 r. w Kościele Rektoralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie przy ul. Staszica 16a.

Rozpoczną się 29 marca (niedziela) o godz. 11.30; a w kolejne dwa dni 30 i 31 marca o godz. 18.00.

– Każdego dnia będzie odprawiana Msza św. z nauką, którą poprowadzi ks. Marcin Woźniak – kapłan Archidiecezji Lubelskiej, wyświęcony w 1996 r., od wielu lat posługuje na Łotwie – informuje ks. Paweł Jędrzejewski.

