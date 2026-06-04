COZL uruchomił unikatowy ośrodek rehabilitacji dla pacjentów po nowotworach głowy i szyi

W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli rozpoczął działalność Laryngologiczny Ośrodek Diagnostyki Funkcjonalnej i Rehabilitacji (LODFiR) – jedna z pierwszych tego typu placówek w Polsce, łącząca diagnostykę, rehabilitację i długoterminową opiekę nad pacjentami leczonymi z powodu nowotworów głowy i szyi.

Powstanie ośrodka jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zachorowań. Jak podkreślają specjaliści, w ciągu ostatnich dwóch dekad liczba przypadków nowotworów głowy i szyi w Polsce wzrosła o około 20 proc., a ponad 60 proc. pacjentów zgłasza się do lekarza dopiero w zaawansowanym stadium choroby. Leczenie często wiąże się z trwałymi zaburzeniami mowy, słuchu, połykania czy równowagi, które znacząco wpływają na jakość życia.

Nowy ośrodek ma zapewnić kompleksową opiekę w jednym miejscu. W skład zespołu wchodzą otorynolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi oraz audiometryści. Pacjent pozostaje pod opieką specjalistów od momentu diagnostyki, przez leczenie operacyjne, aż po wielomiesięczną rehabilitację.

Jak podkreśla dr n. med. Tomasz Stankiewicz, kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych COZL, proces rehabilitacji rozpoczyna się często jeszcze przed zabiegiem operacyjnym. W przypadku chorych poddawanych rozległym operacjom w obrębie jamy ustnej i języka terapia logopedyczna wdrażana jest już w pierwszych dobach po zabiegu, co zwiększa szanse na odzyskanie zdolności mówienia i samodzielnego przyjmowania pokarmów.

W diagnostyce wykorzystywane są nowoczesne technologie, m.in. obrazowanie wąskopasmowe NBI umożliwiające wykrywanie wczesnych zmian nowotworowych, fiberoskopowa ocena połykania (FEES), wideostroboskopia, komputerowa analiza głosu oraz zaawansowane badania audiologiczne. Ośrodek prowadzi także rehabilitację pacjentów z zaburzeniami równowagi, w tym osób z uszkodzeniem błędnika po leczeniu onkologicznym.

Specjaliści zwracają uwagę, że skuteczność leczenia nowotworów nie powinna być oceniana wyłącznie przez pryzmat przeżycia czy eliminacji choroby. Coraz większego znaczenia nabiera przywrócenie pacjentowi sprawności komunikacyjnej, samodzielności i możliwości powrotu do życia społecznego oraz zawodowego.

Istotnym elementem działalności ośrodka jest również współpraca z Polskim Towarzystwem Laryngektomowanych. Wolontariusze wspierają pacjentów już podczas hospitalizacji, pomagając im przygotować się do funkcjonowania po leczeniu oraz pokazując, że aktywne życie po utracie krtani jest możliwe.

Nowa jednostka COZL wypełnia istotną lukę w systemie opieki onkologicznej w Polsce południowo-wschodniej, oferując pacjentom kompleksową rehabilitację funkcjonalną, która dotychczas była dostępna jedynie w ograniczonym zakresie.

Źródło: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Fot. COZL