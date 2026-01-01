Centrum dla płuc

W Lublinie powstało Regionalne Centrum Pulmonologii. Nowoczesna placówka znajduje się w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Herberta.

To odpowiedź na rosnące potrzeby zdrowotne mieszkańców regionu w zakresie leczenia chorób układu oddechowego. Koszt inwestycji wyniósł 36,5 mln złotych.

Centrum oferuje kompleksową i specjalistyczną opiekę dla osób cierpiących na takie choroby jak gruźlica, astma, przewlekłe choroby płuc, alergie oraz inne dolegliwości oddechowe.

Docelowo Centrum ma posiadać aż 150 łóżek dla pacjentów z chorobami układu oddechowego, a całkowity koszt utworzenia RCP szacuje się na ponad 100 mln złotych.

aa