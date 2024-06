Medyczny festiwal nauki

Organizatorzy idą na rekord i nadal rejestrują projekty, które stworzą tegoroczną edycję Lubelskiego Festiwalu Nauki. Planowane na wrzesień wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Człowiek sercem nauki” a uczelnią wiodącą podczas XX LFN jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Czas na rejestrację projektów upływa 30 czerwca br.

– Największa misją i ideą Lubelskiego Festiwalu Nauki jest popularyzacja nauki. Kiedy widzimy wśród uczestników zainteresowanie, potrzebę stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi to uważam, że ta misja zostaje spełniona. Festiwal to również świetna okazja do pochwalenia się sukcesami, tym czym zajmujemy się na naszych uczelniach. Dodatkowo jest to dobry moment, aby nasi naukowcy wzajemnie się poznawali i tworzyli nowe grupy badawcze – powiedział podczas wtorkowej 18 czerwca konferencji prasowej prof. dr hab. Jarosław Dudka, prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

LFN organizują lubelskie uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska i UM Lub. Funkcja głównego koordynatora tegorocznej jubileuszowej, XX edycji przypadła właśnie UMLub.

– Z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie to Centrum Transferu Wiedzy będzie koordynować całość wydarzenia czyli współpracę wszystkich pięciu lubelskich uczelni wyższych i Urzędu Miasta Lublin. W tym roku mamy już zgłoszonych ponad 1500 projektów festiwalowych. Z paniami koordynatorkami mamy nadzieję, że idziemy na rekord, bo w zeszłym roku zgłoszono 1758 projektów, a teraz rejestracja trwa jeszcze do końca czerwca – mówiła Agnieszka Komarzeniec, dyrektor CTW UMLub i wyliczała, że w zeszłym roku festiwal przyciągnął blisko 40 tysięcy uczestników, ponad 10 tysięcy przyszło na Lubelski Piknik Naukowy.

Organizatorzy mają nadzieję, że w tym roku ofertą festiwalową zachęcą do udziału jeszcze więcej osób. Już można rezerwować miejsca i zapisywać się na wydarzenia zaplanowane między 16 a 20 września.

– Tegoroczne hasło zachęca do przypominania o ludziach, których odkrycia stały się motorem rozwoju. Ze względu na specyfikę naszej uczelni autorzy projektu „Wielkie odkrycia źródłem wielkich emocji” postanowili przybliżyć sylwetki twórców przełomowych sukcesów w dziedzinie farmakologii oraz emocje jakie towarzyszyły tym okolicznościom. Będzie się można dowiedzieć dlaczego nazwa morfiny została zaczerpnięta od imienia boga snu Morfeusza. Co dokładnie odkrywca penicyliny zobaczył w swojej pracowni po powrocie z urlopu czy kto przyczynił się do belgijskiej historii pigułki szczęścia. W nietypowym dla naszej uczelni projekcie „Podróż doliną Bystrzycy” wielbiciele przyrody oraz Lublina zostaną zaproszeni do udziału w interaktywnej grze planszowej. Gra zacznie się w Szastarce, gdzie znajdują się źródła Bystrzycy a zakończy u ujścia rzeki do Wieprza – podaje przykłady wydarzeń dr n. med. Monika Jakubiak-Hulicz, koordynator uczelniany Uniwersytetu Medycznego ds. merytorycznych projektów, która zapewnia, że w programie będą też propozycje, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Takie jak choćby warsztat organizowany podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego „Laboratorium z efektem wow”. Młodzi uczestnicy zobaczą tam wiele chemicznych niespodzianek i eksperymentów jak sztuczny śnieg czy burzę w probówce.

W tworzeniu programu biorą też udział koordynatorzy wydziałowi: dr n. med. Izabela Tkacz-Ciebiera (Wydział Lekarsko-Dentystyczny), dr n. med. Magdalena Dmoszyńska-Graniczka i dr n. med. Agata Jarząb (Wydział Lekarski), dr hab. n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska, prof. uczelni (Wydział Farmaceutyczny), dr n. o zdr. Aneta Kościołek, prof. uczelni (Wydział Nauk o Zdrowiu), dr n. biol. Anna Olszewska i dr n. farm. Joanna Warchulińska (Wydział Nauk Medycznych), dr n. farm. Magdalena Hałabiś-Kalinowska (Wydział Biomedyczny).

Ramowy program LFN

Do 30 czerwca możliwość rejestracji projektów. 14 września – uroczysta inauguracja Lubelskiego Festiwalu Nauki. 15 września – Lubelski Piknik Naukowy (plac Teatralny w Lublinie Centrum Spotkania Kultur). 16-20 września – prezentacje i wydarzenia na uczelniach lubelskich i w instytucjach współtworzących LFN. 20 września – Uroczyste zakończenie Lubelskiego Festiwalu Nauki. Więcej na www.festiwal.lublin.pl

