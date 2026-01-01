Guzy mózgu nadal jednym z największych wyzwań współczesnej onkologii

8 czerwca obchodzony był Światowy Dzień Guzów Mózgu, którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy pacjentów zmagających się z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Eksperci podkreślają, że mimo postępu diagnostyki i leczenia guzy mózgu pozostają jednym z najtrudniejszych wyzwań współczesnej onkologii i neurochirurgii.

W Polsce każdego roku rozpoznaje się około 2,5 tys. nowych przypadków pierwotnych nowotworów mózgu. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2022 r. odnotowano 2375 zachorowań, z czego największą grupę stanowiły glejaki. Jednocześnie specjaliści zwracają uwagę, że znacznie częściej niż nowotwory pierwotne występują przerzuty do mózgowia i rdzenia kręgowego, będące powikłaniem innych chorób nowotworowych.

Jak podkreślają neurochirurdzy, rozpoznanie guza mózgu jest wydarzeniem, które wpływa nie tylko na życie pacjenta, ale również jego najbliższych. Choroba często wiąże się z koniecznością ograniczenia aktywności zawodowej i społecznej, a proces leczenia wymaga zaangażowania całego zespołu specjalistów.

Podstawą terapii pozostaje leczenie operacyjne, o ile lokalizacja guza pozwala na jego bezpieczne usunięcie. W zależności od rodzaju nowotworu stosowane są również radioterapia, chemioterapia, a w wybranych przypadkach także nowoczesne terapie celowane. Eksperci przypominają, że nie wszystkie guzy mózgu mają charakter złośliwy, jednak nawet zmiany łagodne mogą wymagać leczenia neurochirurgicznego ze względu na ucisk wywierany na sąsiadujące struktury mózgu.

Szczególnym wyzwaniem pozostają przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego, które występują m.in. u pacjentów z rakiem płuca, czerniakiem, rakiem piersi oraz rakiem nerki. Rozwój skuteczniejszych terapii onkologicznych sprawia, że coraz więcej chorych żyje dłużej, co jednocześnie zwiększa liczbę pacjentów wymagających leczenia zmian przerzutowych w mózgu.

Specjaliści przewidują, że w kolejnych latach liczba zachorowań będzie rosła. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) do 2045 r. liczba nowych przypadków pierwotnych guzów mózgu w Europie zwiększy się o około 7 tys.

Źródło: PAP Nauka w Polsce – naukawpolsce.pl

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