Przeskocz Mukowiscydozę. Lubelski szpital dziecięcy ponownie w ogólnopolskiej akcji

Pracownicy, pacjenci i przyjaciele Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie po raz kolejny włączyli się do ogólnopolskiej akcji #PrzeskoczMukowiscydozę. Wydarzenie odbyło się w ramach Ogólnopolskiej Sztafety Szpitali i miało na celu nie tylko promocję aktywności fizycznej, ale również zwiększanie świadomości na temat mukowiscydozy – jednej z najczęstszych chorób genetycznych.

Do tegorocznej edycji dołączyli nie tylko pracownicy i pacjenci szpitala, ale także przedstawiciele służb mundurowych, uczniowie oraz mieszkańcy regionu. Organizatorzy zachęcali uczestników do symbolicznego „przeskoczenia mukowiscydozy” poprzez wspólne skakanie na skakance. Celem było zgromadzenie jak największej liczby uczestników i walka o zwycięstwo w ogólnopolskiej rywalizacji między ośrodkami leczących pacjentów z mukowiscydozą.

Jak podkreślała dr Kamila Ćwik, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, lubelski ośrodek od lat aktywnie uczestniczy w inicjatywie. W ubiegłym roku do akcji włączyło się blisko tysiąc osób, co pozwoliło zdobyć drugie miejsce w kraju. Tegoroczna edycja ma pomóc w odzyskaniu pozycji lidera.

Eksperci przypominają, że aktywność fizyczna jest ważnym elementem terapii pacjentów z mukowiscydozą. Jak zaznacza prof. Violetta Opoka-Winiarska, kierownik Kliniki Pediatrii, Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej USzD, współczesne leczenie, odpowiednia dieta oraz regularny wysiłek fizyczny pozwalają wielu pacjentom prowadzić aktywne życie i znacząco poprawiają jakość funkcjonowania mimo przewlekłej choroby.

Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną powodującą zaburzenia funkcjonowania wielu narządów, przede wszystkim układu oddechowego i pokarmowego. Choć nadal pozostaje chorobą nieuleczalną, rozwój nowoczesnych terapii znacząco poprawił rokowanie i długość życia pacjentów. Akcje edukacyjne, takie jak #PrzeskoczMukowiscydozę, mają zwracać uwagę na potrzeby chorych oraz promować działania wspierające ich codzienne funkcjonowanie.

Źródło: Dziennik Wschodni, Radio Lublin, USzD w Lublinie

Fot. Magdalena Michalew