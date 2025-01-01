Dla lekarzy nie tylko opieki paliatywnej

Już 4 października br. odbędzie „II Lubelska Konferencja Opieki Paliatywnej” poświęcona najnowszym zagadnieniom i wyzwaniom w opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Konferencja skierowana jest do lekarzy i pielęgniarek pracujących w hospicjach, opiece paliatywnej także do lekarzy rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

W programie konferencji m.in.:

– Nowoczesne podejścia do leczenia objawowego w opiece paliatywnej

– Komunikacja z pacjentem i rodziną w sytuacji terminalnej

– Warsztaty tematyczne

Wśród prelegentów:

dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz prof. UM – prezes PTMP

dr hab. n. med Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Marcin Janecki

dr n. med. Paweł Grabowski

o. dr Filip Buczyński

dr Mariusz Sałamacha

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Podczas wydarzenia przewidziane jest serwis kawowy oraz ciepłe posiłki, tak jak w ubiegłym roku.

Zainteresowani spotykają się 4 października w Lublinie w Hotelu Ibis, al. Solidarności 7. Rozpoczęcie konferencji o godz. 9.00

Formularz rejestracyjny: https://hospicjum-samarytanin.pl/lubelska-konferencja-opieki-paliatywnej-2025/ (pod programem)

Kontakt i dodatkowe informacje: zarzad@hospicjum-samarytanin.pl/

tel. 789418436, 786977683