Dla lekarzy nie tylko opieki paliatywnej
Już 4 października br. odbędzie „II Lubelska Konferencja Opieki Paliatywnej” poświęcona najnowszym zagadnieniom i wyzwaniom w opiece paliatywnej i hospicyjnej.
Konferencja skierowana jest do lekarzy i pielęgniarek pracujących w hospicjach, opiece paliatywnej także do lekarzy rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
W programie konferencji m.in.:
– Nowoczesne podejścia do leczenia objawowego w opiece paliatywnej
– Komunikacja z pacjentem i rodziną w sytuacji terminalnej
– Warsztaty tematyczne
Wśród prelegentów:
dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz prof. UM – prezes PTMP
dr hab. n. med Tomasz Dzierżanowski
dr n. med. Marcin Janecki
dr n. med. Paweł Grabowski
o. dr Filip Buczyński
dr Mariusz Sałamacha
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Podczas wydarzenia przewidziane jest serwis kawowy oraz ciepłe posiłki, tak jak w ubiegłym roku.
Zainteresowani spotykają się 4 października w Lublinie w Hotelu Ibis, al. Solidarności 7. Rozpoczęcie konferencji o godz. 9.00
Formularz rejestracyjny: https://hospicjum-samarytanin.pl/lubelska-konferencja-opieki-paliatywnej-2025/ (pod programem)
Kontakt i dodatkowe informacje: zarzad@hospicjum-samarytanin.pl/
tel. 789418436, 786977683