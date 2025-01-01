Seniorzy o profilaktyce

Listopadowe spotkanie lekarzy seniorów, które odbyło się jak zawsze w ostatni czwartek miesiąca, poświęcone było zagadnieniom profilaktyki zdrowotnej, które licznie zebranym przedstawiły pracownice lubelskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Komisji Seniorów Elżbieta Kuszewska, następnie Magdalena Karwowska i Martyna Kotiuk z NFZ w Lublinie omówiły m.in. zasady leczenia uzdrowiskowego, programy profilaktyczne Moje Zdrowie i ofertę Kiosku Profilaktycznego, który działa w siedzibie funduszu.

Chętni mogli też poddać się badaniu składu ciała na mobilnym analizatorze i otrzymać zalecenia dietetyczne.

