Jeden zastrzyk a nie dwa

Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu pierwszej na świecie skojarzonej szczepionki mRNA przeciw grypie i COVID-19. W mijającym sezonie infekcyjnym w Polsce na grypę zachorowało milion osób.

Już latem 2023 roku media informowały, że trzy fazy badań klinicznych pierwszej podwójnej szczepionki mRNA przeciwko grypie i COVID-19 zakończyły się powodzeniem. A nowa szczepionka wykazała skuteczność porównywalną do oddzielnych szczepień przeciw tym chorobom. Testy przeprowadzono na ośmiu tysiącach ochotników w wieku 50 lat i starszych.

Podczas zakończonego w sobotę Europejskiego Tygodnia Szczepień poinformowano, że Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu pierwszej na świecie skojarzonej szczepionki mRNA przeciw grypie i COVID-19, opracowanej przez firmę Moderna.

Doktor Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny w wypowiedzi dla Polskiego Radia wyraził nadzieję, że więcej Polaków zaszczepi się jedną szczepionką przeciwko grypie i COVID-19 niż zrobiłoby to przyjmując każdą z osobna. I dodał, że już teraz około 20 proc. z pacjentów jednego dnia przyjmuje dwie szczepionki, na przykład przeciw grypie i RSV czy grypie i pneumokokom.

Z danych podawanych przez GIS wynika, że w mijającym sezonie infekcyjnym na grypę zachorowało ponad milion osób. Powikłania doprowadziły do ponad 21,6 tys. hospitalizacji i ponad 1000 zgonów.

Wyszczepialność wzrosła do 2,3 mln osób, wciąż stanowi to zaledwie 6 proc. populacji ogólnej (około 16 proc. w grupie 65+).

Europejski Tydzień Szczepień, którego inicjatorem od lat jest WHO, trwał między19 a 25 kwietnia. W tym roku przypadł on w 230. rocznicę pierwszych udokumentowanych szczepień, które zrewolucjonizowały medycynę. W 1796 r. angielski lekarz Edward Jenner zaszczepił 8-letniego chłopca wykorzystując ropę krowiej ospy, pobraną od dojarki. Chłopiec przeszedł jedynie łagodną postać tzw. krowiankę, a potem był odporny na próby zakażenia go ospą prawdziwą.

