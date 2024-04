Święto Wojskowej Służby Zdrowia

W czwartek 4 kwietnia z okazji święta Wojskowej Służby Zdrowia w Lublinie przed siedzibą 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ odbył się uroczysty apel, który zgromadził pracowników szpitala.

Jak podkreślił w swym przemówieniu komendant szpitala, pułkownik Aleksander Michalski, obecnie trwa intensywna rozbudowa szpitala, która jest największą inwestycją ostatnich kilkunastu lat. Wkrótce szpital będzie udzielać świadczeń w zakresie kardiologii i neurochirurgii w nowoczesnym dziale, który będzie zlokalizowany w dobudowywanej części budynku.

Uroczystość była okazją do wręczenia pracownikom szpitala odznaczeń i podziękowania za ich wysiłek i pracę. Miłym akcentem było odsłonięcia rzeźby lubelskich koziołków: Janka i Jurka. To już 10. z cyklu rzeźba – ta nawiązuje do postaci porucznika Jana Igaltowskiego, dowódcy 1 kompanii Ochotniczego Batalionu Obrony Lublina, który zginął na Rurach Jezuickich podczas krwawego szturmu na Lublin i Jerzego Kędzierskiego, 16-letniego harcerza, który podczas obrony Lublina został ciężko ranny i kilka dni później zmarł.

Odbyło się też sympozjum naukowe poświęcone postępom w medycynie zabiegowej.

W uroczystości uczestniczył wice prezes ORL Dariusz Samborski.

Święto Wojskowej Służby Zdrowia decyzją Ministra Obrony Narodowej jest obchodzone od 2014 roku zawsze 4 kwietnia.

