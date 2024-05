Cyfrowe nowości dla zdrowia

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej stworzyli aplikacje, które wspierają proces leczenia i pozwalają pacjentom kontrolować stan zdrowia. Chodzi o młodych cukrzyków i osoby po uszkodzeniu mózgu, które rehabilitują mowę.

Podczas Lubelskich Dni Integracji można było poznać zasady działania dwóch aplikacji z obszaru ochrony zdrowia, jakie wymyślili i uruchomili naukowcy z Politechniki Lubelskiej.

– Gotowość pacjentów w ciągu dnia do ćwiczeń jest różna. W związku z tym często chorzy dostają zadania jako prace domową, którą mają wykonać samodzielnie. To przeważnie są ksera ćwiczeń z książek, z podręczników – mówi Wojciech Lasota, jeden ze współtwórców programu do rehabilitacji mowy. Dzięki nowej aplikacji pacjenci mogą korzystać z tradycyjnych ćwiczeń terapeutycznych, ale w formie cyfrowej.

Ćwiczyć można w dowolnym czasie. Jednym z zadań jest wykreślanka, gdzie pacjent korzystający z urządzeń mobilnych wyszukuje słowa na planszy. To i inne zadanie powstało przy współpracy z neurologopedą.

Na Politechnice Lubelskiej powstały też dwie wirtualne postaci chore na cukrzycę typu pierwszego czyli Gabi i Miki. Mają realnie pomóc chorym dzieciom przy wykonywaniu codziennych czynności związanych z terapią: pomiarem poziomu cukru, podawaniem insuliny czy komponowaniem posiłków.

– Kiedyś było karmienie zwierzątek. Pół świata karmiło jakieś cyfrowe pieski. W tej chwili trzeba obsługiwać cyfrowego pacjenta. Większość dzieciaków ma już pompy insulinowe, które są inteligentne, są dołączone do smartfonów. Mama może obejrzeć poziom cukru i tak dalej – mówił Radiu Lublin prof. Marek Miłosz, twórca aplikacji „Gabi i Miki”. Jego pomysł ma przypominać młodym pacjentom, że mają pompę, ale muszą od czasu do czasu na nią spojrzeć i coś zrobić.

Obie aplikacje są dostępne na urządzenie z systemem android.

Programy prezentowano 14 i 15 maja podczas tegorocznej edycji Lubelskich Dni Integracji. Wydarzenia poświęconego działaniom na rzecz osób z niepełnosprawnościami, specjalnymi potrzebami, osób w kryzysie psychicznym. Uczestniczyły w nich lubelskie uczelnie: UMCS, KUL, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny i Politechnika Lubelska.

Fot. Materiały Politechniki Lubelskiej