Ponad 76 mln zł z KPO dla szpitala MSWiA w Lublinie. Trwa rozbudowa onkologii, kardiologii i diagnostyki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie realizuje inwestycje o łącznej wartości przekraczającej 89 mln zł, z czego ponad 76 mln zł pochodzi ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Fundusze zostaną przeznaczone na rozwój onkologii, kardiologii, diagnostyki oraz cyfryzację placówki.

Największe przedsięwzięcie dotyczy rozwoju leczenia onkologicznego. W ramach projektu powstanie m.in. Oddział Neurochirurgii Onkologicznej oraz nowy Pododdział Onkologiczny, a szpital zostanie doposażony w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i sprzęt wykorzystywany w leczeniu pacjentów onkologicznych. Inwestycja wpisuje się w szerszy program modernizacji ośrodków należących do Krajowej Sieci Onkologicznej, finansowany ze środków KPO.

Znaczne środki trafią również do kardiologii. Planowana jest rozbudowa infrastruktury służącej diagnostyce i terapii chorób układu krążenia, w tym utworzenie nowego oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz rozwój rehabilitacji kardiologicznej. Celem projektu jest zwiększenie dostępności świadczeń dla pacjentów po zawale serca oraz z niewydolnością krążenia.

Ważnym elementem programu inwestycyjnego jest także cyfryzacja. Ponad 11 mln zł przeznaczono na rozwój usług cyfrowych, integrację systemów informatycznych, digitalizację dokumentacji medycznej oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. Rozwiązania te mają usprawnić organizację pracy i poprawić bezpieczeństwo danych pacjentów.

Przedstawiciele placówki podkreślają, że inwestycje mają przełożyć się na skrócenie czasu diagnostyki, zwiększenie dostępności nowoczesnych metod leczenia oraz poprawę jakości opieki nad pacjentami. Realizowane projekty są częścią szerokiego programu modernizacji polskiej ochrony zdrowia finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy.

Źródło: Alert Medyczny, SP ZOZ MSWiA w Lublinie.

Fot. SP ZOZ MSWiA w Lublinie