Apiterapia na faktach

Eksperci uważają, że produkty pszczele mogą być stosowane w medycynie ale konieczne jest wypracowanie standardów. Mało kto wie, że lecznicze może być… powietrze ulowe. Badają je naukowcy z różnych krajów.

Produkty pochodzenia pszczelego, oprócz miodu także propolis, pyłek pszczeli, pierzga, wosk czy mleczko pszczele, mają działanie lecznicze i jest to poparte badaniami naukowymi – podkreślają eksperci. Konieczne jest jednak wypracowanie standardów ich stosowania w medycynie. Często apiterapią zajmują się osoby, które nie mają odpowiedniego warsztatu naukowego i medycznego, co nie ułatwia budowania zaufania do tej metody.

Powołano więc Polskie Towarzystwo Apiterapii, jego prezesem jest dr. hab. n. med. Mirosław Szczepański z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w dziedzinie otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi.

– Dążymy do tego, byśmy mogli mówić o evidence based apitherapy (apiterapia oparta na faktach). Chcemy spajać całe środowisko pszczelarskie, farmaceutyczne, medyczne i naukowe do tego, abyśmy mogli wreszcie wypracować standardy, a później odpowiednie legislacje. Celem jest to, żeby preparaty pszczele mogły funkcjonować jak leki – wyjaśnił prezes PTA, który chce by apiterapia wspomagała klasyczne leczenie.

Trzy lata temu grupa naukowców, m.in. z Egiptu, Chin, Arabii Saudyjskiej i Szwecji, opublikowała wyniki badań dotyczących… składu chemicznego powietrza ulowego. Okazało się, że ma ono silne działanie lecznicze. W 2022 roku odbyła się pierwsza konferencja naukowa dotycząca powietrza ulowego.

– W Niemczech czy Austrii ta metoda jest już bardzo popularna i również u nas ma coraz więcej zwolenników. Przynosi pacjentom poprawę w schorzeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, chorobach krążenia, a także w depresji, leczeniu bezsenności czy przy osłabionej odporności. Rekomendowana jest nawet pacjentom ze stwardnieniem rozsianym – wymienia dr n. farm. Anna Kurek-Górecka z Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Apiterapii w leczeniu z wykorzystaniem produktów pszczelich bardzo ważne jest bezpieczeństwo.

(oprac. jkg)