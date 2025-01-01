Jak środa to do ginekologa

Wrzesień miesiącem diagnostyki ginekologicznej ogłosił Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie i w kolejne środy września uruchomił dodatkowe godziny przyjęć w poradni.

Akcja zachęca do odwiedzin wszystkie kobiety, które w ostatnim roku nie odbyły wizyty w gabinecie ginekologicznym. Na miejscu będą one mogły skorzystać z pełnej diagnostyki w kierunku zmian onkologicznych.

– W zależności od wskazań klinicznych, pacjentki będą miały wykonaną cytologię z testem na obecność wirusa HPV, pełną diagnostykę USG narządu rodnego, a w przypadku nieprawidłowych krwawień biopsję endometrium lub histeroskopię macicy. W sytuacji stwierdzenia niepokojących zmian, będą one kierowane na dalsze badania obrazowe – informuje prof. dr hab. n. med. Paweł Miotła, Lekarz Kierujący Klinicznym Oddziałem Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Akcja ma na celu wczesną profilaktykę zmian nowotworowych. Do skorzystania z niej nie jest potrzebne skierowanie ani wcześniejsza rezerwacja terminu. Wystarczy udać się w wybraną przez siebie środę września w godzinach 15-17 do Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Onkologii Ginekologicznej przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie; tel. do rejestracji: 81 718 21 21 i odbyć wizytę.

