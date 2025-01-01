Lekarzy seniorów słoneczne spotkanie

Piękne i upalne, niedzielne popołudnie 21 września br spędziło razem 53 lekarzy z rejonu Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego oraz Łukowa. Lekarze bawili się w Dworku Helena w Porosiukach.

Spotkanie zorganizowała Delegatura Lubelskiej Izby Lekarskiej w Białej Podlaskiej. Było to już XXVII Spotkanie Lekarzy Seniorów, które przebiegało w wyjątkowej atmosferze, wśród wspólnych rozmów i wspomnień. Wszyscy zgłosili potrzebę częstszych takich spotkań.

Krzysztof Wałecki