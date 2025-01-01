Broń się lekarzu!

„Agresja w Ochronie Zdrowia – profilaktyka, aspekty prawne, przeciwdziałanie”, to temat szkolenia jakie w piątek 12 września 2025 r. odbyło się dla lekarzy i lekarzy dentystów Lubelskiej Izby Lekarskiej. Wzięło w nim udział 70 osób.

Szkolenie przygotowała Komisja Kształcenia Medycznego LIL.

Program szkolenia składał się z trzech modułów. O rodzajach agresji, technikach komunikacji, znaczeniu empatii a także o wpływie agresji za zdrowie psychiczne lekarzy mówił Piotr Kaczmarczyk – trener kadr medycznych. Prawne aspekty postępowania z pacjentem agresywnym przedstawił Kamil Czyżewski – prawnik, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, który m.in. przedstawił status funkcjonariusza publicznego i wyjaśnił jakie przepisy regulują interwencje wobec pacjentów agresywnych.

Ostatni moduł szkolenia to zajęcia praktyczne z technik samoobrony w sytuacji fizycznego ataku, które poprowadził Kamil Sanecki, instruktor sportów walki i samoobrony Krav Maga. Uczestnicy ćwiczyli zachowania wobec napastnika, także z użyciem środków treningowych np. z tarczą.

Udział w szkoleniu przyznaje 5 punktów edukacyjnych.

aa