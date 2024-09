Odebrali przepustkę do zawodu

Ponad 300 osób, młodych lekarzy i lekarzy dentystów odebrało w poniedziałek prawo wykonywania zawodu lekarza i prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

– Prawo wykonywania zawodu jest kluczem, który otwiera drzwi do Waszej drogi i kariery zawodowej, po której mam nadzieję będziecie kroczyli do końca swojego życia, bo lekarzem zostaje się na zawsze. Wkroczyliście do elity narodu, na Was się patrzy, bardziej niż na kogoś innego. Wy teraz będziecie tworzyli wizerunek lekarza, to jak będziemy oceniani. Przez ostatnie lata życie organizowała Wam uczelnia, przyszedł dzień ukończenia studiów, w zasadzie wszystko zależy już od Was. Szanujcie to prawo wykonywania zawodu, które z tak wielkim trudem osiągnęliście, dbajcie, by nikt nie próbował Wam go odebrać – mówił Leszek Buk, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, otwierając poniedziałkową uroczystość w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wiceprezes Grzegorz Pietras przedstawił młodym lekarzom historię i rolę jak pełni samorząd lekarski.

Dokumenty lekarzom wręczali: prezes ORL Leszek Buk, wiceprezes ORL Grzegorz Pietras i wiceprezes ORL Monika Bojarska- Łoś. Lekarze dentyści prawo wykonywania zawodu odebrali z rąk wiceprezesa ORL Dariusza Samborskiego, sekretarza ORL Jacka Szkutnika i wiceprezes ORL Moniki Bojarskiej- Łoś.

– W końcu jest ten moment wyczekany po tylu latach bardzo ciężkich. Myślę, że to taka gratyfikacja, uwieńczenie, zwłaszcza, że jest bardzo uroczyście. Od początku moją pasją i centrum zainteresowania była onkologia. Jak tylko mogłam zapisałam się do koła onkologicznego, chodziłam na oddział, także na pewno jakoś tam trafię. Jeszcze nie wiem w którym szpitalu i jak to będzie wyglądało ale onkologia na pewno – mówi Karolina Nieoczym, uczestniczka poniedziałkowego wydarzenia.

Decyzję o byciu lekarzem podjęła wiele lat temu, już w gimnazjum wybrała klasę medyczną.

– Najtrudniejszy był pierwszy rok studiów, czas wielu wątpliwości, strachu, niepewności jak będzie dalej. Ale ostatni, szósty rok też jest takim. Wiemy, że będzie koniec studiów, końcowe egzaminy, do których się trzeba dobrze przygotować i przychodzi poczucie, że to się dzieje na poważnie. Za chwilę wychodzimy do pacjentów. Będziemy twarzą w twarz stali z problemami ludzi – dodaje lekarka, która właśnie odebrała prawo wykonywania zawodu.

Podobnie początek studiów wspomina lek. Zuzanna Kupisz, którą już w liceum interesowały medyczne tematy.

– Dostanie się na medycynę to był prezent za dobrze zdaną maturę a tutaj jesteśmy dlatego, że udało nam się ukończyć studia. Teraz planuję kontynuować naukę w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. Ostatnio odkryłam, że to jest coś, co mnie najbardziej ciekawi. Wiem też, że bardzo brakuje psychiatrów dzieci i młodzieży, chciałabym wspierać ten kierunek – mówi lekarka, która także odebrała ważny dokument.

Młodzi lekarze otrzymali nie tylko prawo wykonywania zawodu i imienne pieczątki ale także najnowszą wersję Kodeksu Etyki Lekarskiej.

– To dokument, który jest naszym przewodnikiem na co dzień. Chciałbym, żebyście do niego zajrzeli. Nie jest to dokument, który uczy jak leczyć ale jest zbiorem zasad, które pokazują jak być lekarzem. Jak godnie wykonywać zawód lekarza – mówił prezes ORL Leszek Buk, który witał młodych lekarzy w samorządzie i zapraszał ich do wspólnego działania.

Schodząc ze sceny z prawem wykonywania zawodu lekarze i lekarze dentyści mieli także egzemplarze „Psychiatrii sądowej bez tajemnic – Diabeł którego znasz” De Gwen Adshead i Eileen Horn albo publikację „Facemaker – Historia człowieka który stworzył chirurgię plastyczną” Lindley Fitzharris.

Po części oficjalnej wystąpił VOX a na uczestników czekał poczęstunek.

(aa, jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska