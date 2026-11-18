Oddychał jednym płatem płuca przez całą operację. Niezwykle rzadki zabieg w USK Nr 4 w Lublinie

Zespół Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie przeprowadził niezwykle rzadką operację robotycznej lobektomii u 71-letniego pacjenta. Podczas całego zabiegu wymianę gazową zapewniał tylko jeden płat lewego płuca, pozostały po wcześniejszej operacji onkologicznej. O powodzeniu zdecydowały doświadczenie i współpraca zespołów medycznych oraz wyjątkowo dobra kondycja fizyczna pacjenta.

Pan Czesław, mieszkaniec Lubelszczyzny, dziesięć lat temu przeszedł operację usunięcia płata lewego płuca z powodu raka. W tym roku wykryto u niego kolejny nowotwór – tym razem w prawym płucu. Standardowo podczas operacji torakochirurgicznej płuco objęte zabiegiem zostaje wyłączone z wentylacji, a oddychanie przejmuje drugie. W tym przypadku oznaczało to konieczność zapewnienia wymiany gazowej przez zaledwie jeden, pozostały płat lewego płuca.

Do przeprowadzenia operacji zakwalifikowano pacjenta dzięki jego wyjątkowo dobrej wydolności oddechowej. Pan Czesław jest emerytowanym żołnierzem wojsk powietrznodesantowych, a aktywność fizyczna od lat pozostaje ważną częścią jego życia. Jak podkreślają lekarze, podobne procedury opisywane są w literaturze medycznej niezwykle rzadko.

Dużym wyzwaniem było również znieczulenie i prowadzenie wentylacji. Zespół anestezjologiczny musiał przez cały zabieg kontrolować natlenienie organizmu, eliminację dwutlenku węgla oraz stabilność układu krążenia. Pacjent leżał na boku, a warunki pracy robota dodatkowo utrudniały wentylację jedynego czynnego płata płuca.

Operację przeprowadzono małoinwazyjnie, z wykorzystaniem systemu robotycznego da Vinci. Dzięki temu nie było konieczne wykonanie dużego cięcia ani rozwieranie żeber. Robot umożliwił precyzyjne preparowanie tkanek i sprawne zaopatrzenie struktur naczyniowych, a krótki czas zabiegu miał szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa chorego.

Zabieg zakończył się pomyślnie. Co więcej, jeszcze przed upływem doby od operacji pacjent samodzielnie chodził. W rozmowie z zespołem szpitala podkreślał, że zawdzięcza to nie tylko opiece medycznej, ale także wieloletniej aktywności fizycznej.

W operacji uczestniczyli torakochirurdzy, anestezjolog i pielęgniarki. Głównym operatorem był dr hab. n. med. Paweł Rybojad, asystował dr n. med. i n. o zdr. Robert Chudzik. Za znieczulenie odpowiadała dr n. med. Katarzyna Trela-Stachurska. Zespół podkreśla, że powodzenie leczenia było wspólnym osiągnięciem wszystkich osób zaangażowanych w opiekę nad pacjentem.

Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

Fot. Łukasz Głaczkowski