Dwa nowotwory, jedna operacja. Interdyscyplinarna współpraca chirurgów USK1

Rak esicy i rozległy czerniak skóry stopy – dwa niezależne nowotwory zostały usunięte podczas jednego zabiegu operacyjnego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie. Było to możliwe dzięki współpracy specjalistów z dwóch klinik, którzy połączyli swoje kompetencje, aby przeprowadzić kompleksowe leczenie w ramach jednego znieczulenia.

U pacjenta rozpoznano synchronicznie raka esicy oraz rozległego czerniaka skóry stopy. Został zakwalifikowany do operacyjnego leczenia obu nowotworów. Zamiast dwóch oddzielnych zabiegów lekarze przeprowadzili jedną, skoordynowaną procedurę.

Operacja obejmowała radykalne wycięcie czerniaka z odpowiednim marginesem tkanek zdrowych oraz biopsję węzła wartowniczego. Drugim etapem była resekcja esicy z wykorzystaniem asysty robotowej.

Zabieg przeprowadziły wspólnie zespoły Kliniki Chirurgii Onkologicznej (Oddziału Chirurgii Piersi) oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego. W operacji uczestniczyli prof. Andrzej Kurylcio i lek. Paweł Bogacz, a także dr Michał Mirecki, lek. Jan Śnieżyński i lek. Iwona Dolliver.

Połączenie dwóch procedur podczas jednego znieczulenia pozwoliło ograniczyć obciążenie organizmu pacjenta związane z leczeniem operacyjnym i uniknąć konieczności przechodzenia dwóch osobnych operacji.

Przypadek pokazuje znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w nowoczesnej onkologii. Łączenie wiedzy i doświadczenia specjalistów różnych dziedzin pozwala indywidualnie planować leczenie również u pacjentów z kilkoma niezależnymi chorobami nowotworowymi.

Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Fot. Anna Guzowska