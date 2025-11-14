Szachiści z Mikołajem

Impreza jest przeznaczona dla członków Lubelskiej Izby Lekarskiej bez zaległości w składkach członkowskich (jako datę sprawdzenia zaległości przyjmuje się datę wysłania formularza) oraz studentów medycyny lub stomatologii UM w Lublinie. Lekarz może zgłosić 1 osobę towarzyszącą oraz nieograniczoną ilość swoich dzieci/wnuków (oddzielnie dzieci/wnuki do lat 12 i od 12 do 18 lat).

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Na turniej można zapisać się wypełniając formularz online dostępny na stronie Komisji Sportu Lubelskiej Izby Lekarskiej.

GN