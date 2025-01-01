Klub pacjenta leczy serce

Klub Pacjenta dla osób z niewydolnością serca zainaugurował swoją działalność w poniedziałek 6 września w 1.Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie, gdzie będzie działał. Co ważne ten pierwszy w regionie klub jest otwarty dla wszystkich chorych – nie tylko dla pacjentów szpitala wojskowego, podkreśla dr hab. n. med. Grzegorz Sobieszek kierujący oddziałem kardiologii z pracownią hemodynamiki w szpitalu.

– Działalność klubu jest dopełnieniem naszej opieki, która staje się dzięki temu jeszcze bardziej kompleksowa. Chcemy aby klub dawał chorym nie tylko praktyczną wiedzę jak żyć z chorobą kariologiczną (także po zabiegach) ale też był okazję do poznania się, dawania sobie wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń – informuje dr Sobieszek – Pacjenci będą mogli porozmawiać z lekarzami i psychologiem, poznać ludzi z podobnymi problemami.

Plan powstania Klubu Pacjenta powstał już rok temu kiedy w lipcu uroczyście otwierano nową siedzibę Kliniki i Oddziału Kardiologii w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie w której rocznie wykonuje się ok. 1500 operacji naczyń wieńcowych.

W czasie pierwszego spotkania klubowicze wysłuchali m.in. wykładu dr n.med. Anety Skwarek-Dziekanowskiej o niewydolności serca; o tym jak radzić sobie ze stresem w kontekście przewlekłej choroby mówił psycholog mgr Wioleta Firlej -Wojtalewicz. O monitorowaniu ciśnienia tętniczego, tętna i wagi ciała mówiły mgr Paulina Mazurek i mgr Barbara Zieniuk. Potem uczestnicy mogli odbyć indywidualne rozmowy ze specjalistami, zmierzyć ciśnienie, glikemie i wagę.

– Chcemy stworzyć tu ośrodek leczenia niewydolności serca łącznie z zastosowaniem pomp wspomagania serca u pacjentów ze wstrząsem kardiogennym i z niewydolnością serca, bo tego brakuje w Lublinie – mówił dr hab. n. med. Grzegorz Sobieszek – Pacjentów będzie więc przybywać i z myślą o ich dobrostanie powstał klub. Zapraszamy na kolejne spotkania, które będą odbywać się cyklicznie.

aa