Nowe gabinety dla małych pacjentów dzięki LACh

9 listopada w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie gabinetów pobytów jednodniowych Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii.

Gabinety wyposażono dzięki środkom zebranym podczas spektakli charytatywnych „Matura to bzdura – czyli edukacja (nie)kontrolowana” oraz balu „Sztuka pomagania” w ramach Lubelskiej Akcji Charytatywnej. Zakupiono m.in. aparat USG, urządzenia do analizy składu ciała i specjalistyczne wagi.

Nowe gabinety pozwolą sprawniej wykonywać badania diagnostyczne, realizować programy lekowe dla dzieci z niskorosłością i achondroplazją oraz skrócić część hospitalizacji. Na małych pacjentów czeka również przestrzeń do zabawy w czasie oczekiwania na wizytę.