Będzie rezonans w Hrubieszowie

Do końca roku w SPZOZ w Hrubieszowie ma powstać Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Zostanie wyposażona w najwyższej klasy aparat MRI.

Władze powiatowego szpitala w Hrubieszowie podpisały już umowę na najem pomieszczeń w budynku placówki. To około 200 mkw. powierzchni przeznaczonej na urządzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Jedyną ofertę złożyła firma Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej z Zamościa. W myśl umowy, która ma obowiązywać 10 lat, najemca zobowiązuje się do przeprowadzenia remontu szpitalnych pomieszczeń i wyposażenie ich by służyły planowanej pracowni. Szacuje się, że koszt tego przedsięwzięcia to około 12 milionów. Szpital na tym zarobi, bo miesięczny czynsz wyniesie 84 zł za metr powierzchni.

Pracownia ma zapewnić lepszą współpracę pomiędzy lekarzami specjalistami a diagnostami obrazowymi.

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu wchodzi w skład Grupy Nu-Med tworzącej międzynarodowe przedsięwzięcie oferujące leczenie i diagnostykę onkologiczną. Oprócz Zamościa ich ośrodki działają w Elblągu, Katowicach i Tomaszowie Mazowieckim.

W myśl umowy jaką najemca podpisał z hrubieszowskim szpitalem, zamojskie CDiTO będzie umożliwiało korzystanie z badań 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a będą one przeprowadzane zgodnie z harmonogramem pracy najemcy uzgodnionym z NFZ i szpitalem.

Prace modernizacyjne mają się rozpocząć w tym miesiącu, uruchomienie pracowni najemca planuje na grudzień.

(oprac. jkg)

Fot. FB/SPZOZ w Hrubieszowie