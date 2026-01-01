EndoTeam Lublin

Lekarze oraz przedstawiciele środowiska medycznego i naukowego brali udział w piątkowej konferencji poświęconej endometriozie.

Inicjatorem konferencji „Endometrioza w województwie lubelskim – wyzwanie zdrowotne o istotnych konsekwencjach społecznych i regionalnych” był dr n. med. Piotr Olcha, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

Dr Olcha jest kierownikiem Oddziału Ginekologii w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie i twórcą Centrum Diagnostyki i Leczenia Endometriozy, które tam działa. To jedna z ośmiu placówek jakie działają w Polsce, jedyna w naszej części kraju.

– To potrzeba ogólnoświatowa, żeby leczenie endometriozy było wysokospecjalistyczne i multidyscyplinarne. Szybka diagnoza, szybkie decyzje i odpowiednie leczenie. Każdy z nas: lekarzy, pań położnych i personelu pracującego na naszym oddziale włożył swoją cegiełkę do powstania i działalności naszego centrum w 1. WSZK w Lublinie – podkreślił dr n. med. Piotr Olcha, zaznaczając, że centrum jest zasługą całego zespołu.

Spotkanie odbyło się 13 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

